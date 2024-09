VOLLEY – Orlandina Volley ai nastri di partenza della B2 Femminile

Una nuova sfida per l’Orlandina Volley

Dopo 12 anni di impegno costante nel panorama pallavolistico siciliano, l’Orlandina Volley si appresta a vivere una nuova ed emozionante sfida a livello nazionale.

Nelle scorse settimane, infatti, la società biancoazzurra ha deciso di affacciarsi al “piano di sopra” acquisendo il titolo sportivo di Serie B2 Femminile di proprietà della società Teams Volley Catania, alla quale ha ceduto il proprio, di Serie C Femminile.

Una scelta che dimostra grande determinazione da parte della società paladina, che conferma la fiducia riposta negli anni nello staff tecnico guidato da mister Valmi Fontanot e chiede una collaborazione ancora più attiva a partner e tifosi.

«La decisione di iscriversi al campionato di Serie B2 Femminile – commenta il neo Presidente Antonio Munastra, storico volto della pallavolo orlandina – è maturata in seguito ad un’attenta valutazione delle potenzialità della società e delle prospettive di crescita del settore giovanile. Alziamo l’asticella con determinazione, concretizzando un progetto ambizioso e duraturo. La Serie B2 rappresenta una tappa fondamentale nel nostro percorso di sviluppo e siamo pronti ad affrontare questa nuova sfida con grande entusiasmo».

Per affrontare al meglio questo campionato di alto livello, la società ha lavorato intensamente durante l’estate per allestire un roster competitivo, integrando le giovani promesse del vivaio con atlete di esperienza.

«La Serie B2 è un campionato di buon livello – sottolinea mister Valmi Fontanot – ma abbiamo grandi ambizioni e siamo convinti di avere le carte in regola per ben figurare. Le ragazze sono motivate e determinate, la preparazione atletica è appena cominciata e lavoreremo sodo per raggiungere i nostri obiettivi».

Il debutto in Serie B2, il 12 ottobre, alle ore 18:00, alla Palestra Boccioni di Reggio Calabria contro la locale Volley Reghion RC, sarà un momento storico per la pallavolo orlandina. Tra le mura amiche, sul parquet del restaurato PalaValenti del Lungomare Andrea Doria di Capo d’Orlando, l’esordio avverrà invece il 19 ottobre, alle ore 18:00, contro la Tonno Callipo Calabria di Vibo Valentia.

Dopo anni di successi a livello regionale, la squadra femminile dell’Orlandina Volley si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, portando il nome di Capo d’Orlando sui palcoscenici nazionali.

«Invitiamo gli appassionati di sport, ma soprattutto le realtà imprenditoriali del territorio, a sostenerci in questa nuova avventura – conclude il Presidente Antonio Munastra. La partecipazione di tutti sarà fondamentale per creare un clima di entusiasmo e per spingere le nostre ragazze a dare il massimo».