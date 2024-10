VOLLEY – Un ritorno e una giovane promessa: a Capo d’Orlando Roberta Ferraro e Sara Martinelli

Ufficializzato il ritorno della schiacciatrice calabrese Roberta Ferraro e l’arrivo del libero fiorentino Sara Martinelli

Mancano sette giorni esatti all’esordio nel campionato nazionale di Serie B2 di pallavolo femminile, e l’Orlandina Volley ufficializza il ritorno della schiacciatrice calabrese Roberta Ferraro, classe 1987, 180 cm e l’arrivo della giovane fiorentina Sara Martinelli, libero classe 2007, 172 cm.

Roberta Ferraro torna a Capo d’Orlando, dove disputò il campionato di Serie C 2020/21, purtroppo segnato dall’emergenza Covid. I primi passi sui campi di pallavolo la nuova numero 8 gialloblù li muove a Lamezia Terme, per poi affrontare diverse stagioni tra Serie B1 e B2, a Lamezia, Isernia, Santo Stefano Camastra e Reggio Calabria. Nel suo curriculum anche l’importante esperienza a Soverato in Serie A2 nella stagione 2013/2014, poi ancora B a Palermo e Lamezia e quindi due stagioni a Sant’Agata di Militello ed una a Capo d’Orlando. Dopo due anni di stop dal volley giocato, coronati dalla nascita del suo piccolo Francesco, nella stagione 2023/24 la nuova banda paladina, che può ricoprire anche il ruolo di libero, è tornata in campo con la maglia della Saracena Volley.

Roberta torna a Capo d’Orlando da veterana, con una nuova consapevolezza e con obiettivi ambiziosi: «Sono felice di essere tornata all’Orlandina Volley – afferma –, non vedo l’ora di affrontare nuove sfide insieme alle mie nuove compagne e ci tengo molto a dare il mio contributo al successo della squadra. Sembra quasi retorico dirlo, ma credo fermamente che non si finisca mai di imparare, quindi anche in questa stagione voglio migliorare le mie capacità tecniche e tattiche, lavorando quotidianamente in palestra con i mister. Sono consapevole del mio ruolo di “veterana”, quindi farò di tutto per creare un ambiente positivo e motivante in spogliatoio, incoraggiando le mie compagne a dare il massimo in ogni allenamento e partita».

La 17enne toscana Sara Martinelli è un’importante scommessa per la società paladina. Un elemento che servirà non solo per la Serie B2, ma anche per dare un’importante spinta alla formazione Under 18. Nata a Firenze, dove ha vissuto fino a due anni fa, Sara fa tutta la trafila delle giovanili alla Savino Del Bene Volley di Scandicci, prima di spostarsi lo scorso anno a Lucca, dove gioca in Under 18 ed in Serie D.

«Ringrazio infinitamente l’Orlandina – commenta il libero gialloblù –, perché mi sta dando l’opportunità di mettermi alla prova in una categoria superiore. Farò di tutto per migliorare, come atleta e come donna, e per diventare una vera giocatrice. I presupposti per fare bene ci sono tutti, perché il progetto è molto serio e con obiettivi importanti. Inoltre ho notato con piacere l’attenzione che lo staff e la dirigenza dedicano a ciascuna di noi: sono sempre a nostra disposizione e ci aiutano costantemente. Questo non può che far piacere, oltre ad essere un aspetto fondamentale per fare bene in campionato».

«Quello di Roberta è un lieto ritorno – commenta il Presidente Roberto Cammaroto –, anche perché è una ragazza a cui siamo legati affettivamente. È un’atleta di grande esperienza, che sarà utile sia in campo che in spogliatoio. Sara Martinelli è invece una ragazza dalle indubbie doti tecniche. È un innesto importante per la prima squadra, ma anche per l’Under 18. Ci tengo moltissimo a sottolineare che l’Orlandina Volley lavora tantissimo e con grande impegno sul settore giovanile, non solo femminile, ma anche maschile, perché i nostri giovani saranno il futuro della società».