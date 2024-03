XXIX GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL’IMPEGNO – Saranno scanditi i 1081 nomi delle vittime e martiri della mafia

Ore 10.00, rotatoria dedicata alle Vittime della mafia

In occasione della XXIX giornata nazionale dedicata alla memoria e all’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, ritorna in città l’iniziativa organizzata, per il decimo anno, dal Kiwanis Club Antonello da Messina e da Cittadinanzattiva Sicilia -Assemblea Territoriale Giostra/Messina An.Tu.Do., con la partecipazione di: Legambiente dei Peloritani (che ha in adozione la grande aiuola sul viale Giostra), l’Associazione Libera, la V Circoscrizione, la Parrocchia di San Matteo, il Comitato Civico Messina la Città Dimenticata, la Fondazione di Partecipazione Antonello da Messina, l’A.N.I.O.M.R.I.D, Associazione Nazionale Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e Decorati , Il Movimento Azzurro, l’Associazione Europa Mediterraneo- AEM, l’Istituto Comprensivo Statale Villa Lina Ritiro. Saranno i docenti e gli alunni della scuola a dare lettura dei nomi delle 1081 vittime e martiri della mafia, dal 1861 ad oggi.

All’evento che sarà coordinato e condotto dall’Avv. Silvana Paratore, sarà presente S.E. il Prefetto di Messina, dott.ssa Cosima di Stani e l’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Messina Alessandra Calafiore. L’appuntamento, per la deposizione di una corona di fiori offerta dal Kiwanis Antonello da Messina è alle ore 10,00 presso la Rotatoria dedicata ai martiri e vittime della mafia, sul Viale Giostra. Ci sarà, a seguire, un momento di preghiera per le vittime, officiato da padre Giuseppe Cutrupi, Parroco della parrocchia di San Matteo.