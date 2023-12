ARIA DI FESTA – A Piraino, la Pro Loco protagonista di due grandi eventi

Presentati in anteprima le locandine di due eventi che la Pro Loco di Piraino APS, Presidente Gaspare Maggio, organizza nell’ambito del cartellone festivo del Comune.



16, 22 e 23 dicembre 2023

Il primo, sabato 16 dicembre, in piazza Quasimodo, a Gliaca di Piraino, sarà dedicato all’Olio ed ai dolci tipici natalizi, in cui, dopo un breve convegno ed una dimostrazione su come si ottiene il sapone dall’olio vecchio, una degustazione per salutarci in dolcezza.

Il secondo evento il 22 e 23 dicembre, sempre in piazza Quasimodo, patrocinato dall’Assessorato Regionale Turismo ed inserito nel programma delle manifestazioni del Servizio Turistico di Messina, sarà dedicato ai “cibi poveri”.

Infatti il “Mercato di Nazaret” punta all’aggregazione ed all’incontro della comunità (ma non solo) per riscoprire il “cibo della tradizione che diventa augurio di pace”.

Con un programma ancora in work in progress, che prevede un momento dedicato ai bambini, si potrà avere l’occasione di scoprire il simbolismo arcaico che rotea e roteava intorno al cibo già ai tempi dell’Avvento.

Due appuntamenti interessanti da non perdere, inseriti tra le manifestazioni del Comune, che la Pro Loco di Piraino APS ha prontamente incastonato tra le manifestazioni di pregio dell’UNPLI Messina, di cui fa parte, invitando, in primis, l’on.le – Assessore Regionale al Turismo – dott.ssa Elvira Amata, e il Presidente UNPLI Sicilia, il dott. Nino La Spina.

Gli eventi sono patrocinati anche dall’amministrazione comunale di Piraino, guidata da Salvatore Cipriano.