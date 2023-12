BANDO DISABILITÀ GRAVISSIMA IN SICILIA – Confconsumatori chiarisce come richiedere il beneficio economico entro il 31 dicembre 2023

Informazioni utili

Confconsumatori ricorda la scadenza del 31 dicembre 2023, per la presentazione delle domande per l’accesso al beneficio economico per i nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima di cui all’articolo 3 del Decreto Ministeriale del 26 settembre 2016.

La domanda può essere presentata dalle persone beneficiarie dell’indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell’allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.

DOVE PRESENTARE LA DOMANDA – È possibile presentare la domanda all’Azienda sanitaria provinciale, ai servizi sociosanitari competenti per territorio di residenza o altrimenti presso il Distretto sociosanitario competente per territorio, a mano (previo rilascio di idonea ricevuta), tramite busta con raccomandata A/R oppure tramite posta elettronica certificata.

CHI PUO’ PRESENTARLA – La domanda va presentata da chi non è stato già dichiarato disabile gravissimo negli anni precedenti. Coloro che, invece, hanno già presentato istanza in precedenza, valutata negativamente, devono aggiungere alla domanda un certificato prodotto da una struttura pubblica che attesti l’aggravamento della condizione di salute.

LA DOMANDA – Il soggetto interessato dalla domanda dichiara:

Di essere in possesso della certificazione attestante la condizione di cui all’articolo 3 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e del riconoscimento dell’indennità di accompagnamento;

Che il patto di cura verrà firmato dal diretto interessato ovvero da chi ne ha la rappresentanza legale;

Di produrre, ove venga riconosciuto il beneficio di cui alla domanda, l’autocertificazione ISEE sociosanitaria del beneficiario;

Di non avere presentato mai l’istanza in oggetto, ovvero di averla già presentata senza aver ottenuto il diritto allo status di disabile gravissimo.

Alla domanda, corredata di documento di identità e codice fiscale del beneficiario e del richiedente, deve essere allegata una busta chiusa, riportante la dicitura “contiene dati sensibili”, nella quale vanno inseriti i seguenti documenti:

Copia (con diagnosi) della certificazione sanitaria di cui alla legge 104/92, art. 3 comma 3;

Copia del provvedimento che riconosce l’indennità di accompagnamento;

Certificato che attesti l’aggravamento della condizione di salute (solo per i soggetti che abbiano presentato in precedenza la domanda che sia stata rigettata).

Confconsumatori resta a disposizione per chiarimenti e/o informazioni utili alla predisposizione della domanda. È possibile fissare un appuntamento scrivendo all’associazione all’indirizzo di posta elettronica: confconsumatori.messina@gmail.com , oppure contattando il numero 351.8647740, dal lunedì al venerdì dalle 16,00 alle 19,00.

Gli sportelli attivi in provincia di Messina sono:

Delegazione comunale e SPORTELLO SALUTE di Messina

Telefono: 351.8647740 – Email: confconsumatori.messina@gmail.com

Responsabile: Carmen Agnello;

Delegazione comunale BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME)

Telefono: 090.9794214 – Email: consumatoribarcellona@gmail.com

Responsabile: Concetta Pirri;

Delegazione comunale ROCCALUMERA (ME)

Cellulare: 329.3115995 – Email: santateresadiriva@yahoo.it

Responsabile: Carmelina Cilla

Delegazione comunale SANTA TERESA DI RIVA (ME)

Cellulare: 329.3115995 – Email :santateresadiriva@yahoo.it

Responsabile: Carmelina Cilla

Delegazione comunale e SPORTELLO SALUTE SINAGRA (ME)

Telefono: 340.8356464 – Email: sinagra@libero.it

Responsabile: Carmen Agnello

Delegazione comunale di TAORMINA (ME)

Cellulare: 329.3115995 – Email: taormina@gmail.com

Responsabile: Carmelina Cilla