BILANCI SPORTIVI – Analisi e risultati di un’edizione sorprendete della GranFondo dei Nebrodi

il comunicato stampa finale

Sabato 6 e Domenica 7 Maggio 2023: strepitoso successo per la quarta edizione della Granfondo Nebrodi.

Ai nastri di partenza si sono dati appuntamento 430 ciclisti, raggiungendo la location di partenza (Porto di Capo d’Orlando), da ogni angolo di Sicilia, e dalle regioni: Calabria, Puglia, Lazio e pensate un pò anche dall’Australia. L’edizione 2023, per forza maggiore, ha visto una variazione che ha costretto gli organizzatori a spostare l’arrivo nel Comune di Castell’Umberto e non al Porto di Capo d’Orlando.

Un comitato organizzativo semplicemente esemplare, che ha puntato tutto e per tutto sulla sicurezza del percorso, mettendo a disposizione degli atleti un dispiegamento di forze imponente tra Rangers, Scorte Tecniche, Moto-Staffette, Sanitari e tantissimi Operatori Stradali disseminati lungo tutto il percorso che ha attraversato i Comuni di Brolo, Sant’Angelo di Brolo, Fondachello, San Piero Patti, Polverello, Floresta, Raccuja, Ucria e infine Castell’Umberto.

Assenti i comuni di Naso e le varie frazioni a seguire, a causa appunto di una frana verificatesi in territorio di Naso.

Da elogiare il Primo Cittadino del Comune di Castell’Umberto Dott. Lionetto Civa Vincenzo Biagio che ha immediatamente attivato tutta la macchina burocratica comunale, in men che non si dica, per ospitare il finale della manifestazione, esprimendo una sensibilità per lo sport senza eguali e una capacità gestionale straordinaria, salvando appunto l’intera edizione, portando lo spettacolo del grande ciclismo amatoriale all’interno della Città Gemma dei Nebordi.

La manifestazione, valevole come tappa nazionale Granfondo Acsi Ciclismo, è stata inoltre 5^ Prova per il Campionato Trofeo Dama Company dei 2 Mari Strada Acsi Ciclismo Sicilia 2023 e 4^ Prova per il Campionato Coppa Sicilia GF/MF Strada 2023 (organizzazione Asd Bici Club Stefanese).

Un contesto d’incommensurabile bellezza, tra il Mar Tirreno e i territori Nebroidei, che hanno dato un contorno di altissimo prestigio a tutta la manifestazione.

Al termine di una lunghissima fuga solitaria, realizzando una vera e propria impresa, è Mirko Farnisi (Asd Team Nuova Avir) a vincere il Circuito Granfondo Maschile (4^ edizione) rifilando 3′ e 2″ al Campione Italiano Amatori Rossano Mauti (Asd AP’7 Team), terzo Granfondista assoluto Antonino Analfino (Asd Team Nuova Avir). Per le donne, vince il circuito Granfondo l’atleta Migliore Maria (Asd Probike Multicar Gruppo Amarù) unica donna ad avere scelto il percorso lungo.

Per la Medifondo Uomini, dopo una spettacolare fuga sul finale tra Barberi, Cicciari e Nicosia, è l’atleta Giuseppe Barberi (Asd Nebrodi Marine) a trionfare a braccia aperte sulla rampa conclusiva di Castell’Ullberto, staccando di poco Claudio Nicosia (Asd Priviter Bike) sfortunato sull’ultimo km, artefice di un lungo, ma grandioso sul recupero che lo ha portato a vincere il secondo posto assoluto, precedendo di 1″ l’Atleta Giuseppe Cicciari (Asd Gioventù Pacese Celer-Trasporti) in grande forma atletica e sempre tra i migliori d’avanti.

Per le donne vince il Circuito Mediofondo Daniela Maria Cannone (Asd Sport Web Sicilia), rifilando 4′ a Giavanna Carnemolla (Asd Team Rossoazzuri), 3^ Assoluta mediofondista Anna Musciotto (Asd Himera Bike) particolarmente emozionata all’arrivo. Per i podi delle Asd trionfa ancora una volta l’Asd Team Nuova Avir, 2^ Classificata l’Asd Robur Barcellona, 3^ l’Asd Andrea Trovato, 4^ l’Asd Probike Multicar Gruppo Amarù, 5^ l’Asd Sport Web Sicilia.

A fine manifestazione si raccolgono le importanti testimonianze da parte di tutti gli atleti partecipanti, che hanno voluto fortemente ringraziare tutta l’Asd organizzatrice, complimentandosi per aver alzato ancora di più il livello organizzativo della manifestazione, dando atto alla grande capacità organizzativa per risolvere le difficoltà sopraggiunte a causa delle intemperie recenti registrare nel territorio, mettendo in campo tutte le forze possibili e inimmaginabili a sostegno della sicurezza di tutti i corridori.

La manifestazione ha inoltre ospitato il 7° Memorial Rosario Costa, il 14enne dell’Asd Team Nibali che perse la vita nel maggio del 2016 in un tragico incidente mentre era intendo ad allenarsi, memorial ciclistico organizzato grazie alla collaborazione del Team Nibali, e fortemente voluto dal Vice-Presidente Regionale Federciclismo Nunzio Uccellatore, particolarmente orgoglioso e felice a fine manifestazione per aver preso atto del più bel memorial Rosario Costa fin’ora organizzato, che ha visto la partecipazione di 48 atleti agonistici FCI Junior, Under23 ed Elite, con un formidabile trionfo dell’Atleta Siciliano Andrea Bruno (Hopplà Petroli Firenze Don Camillo), seguito da Minissale Marco Maria (Parkpre Iki Sport) e da Mina Pietro (Team Bike Siracusa Noto).

Conclude Gianluca Anastasi (Presidente Asd Nebrodi Marine): “sono stati mesi molto impegnativi, e quando tutto sembrava stesse per sfuggirci di mano, siamo riusciti ad essere ancora più coesi, una vera famiglia! Trovando quella mai scontata forza di volontà per rialzare la testa, ritrovando la determinazione e quella passione che ci ha sempre contraddistinto per risolvere tutte le difficoltà, che a mio modo di vedere avrebbero sfiduciato chiunque portando a scegliere magari la via più rapida (annullare).

Sono particolarmente felice e orgoglioso di tutte le persone che mi sono state vicino, ma uno per tutti lasciatemelo citare: Nino Sapienza: il mio alter-ego, uomo ombra e mio fratello più prezioso, per tutto il suo operato svolto, trovando sempre la forza e la lucidità anche per sostenerci “voto 10: un tutto fare”.

Un ringraziamento inoltre voglio rivolgerlo a tutto il mio Comitato di appartenenza Acsi Ciclismo Messina, con a capo Paolo Campanella, per aver coordinato nei minimi dettagli tutto l’apparato organizzativo, dimostrando ancora una volta quella grande capacità, fondamentale per portare a rendere unico tutto l’evento. Ringrazio inoltre tutto gli operatori coinvolti per avere dato il massimo, compiendo grandi sacrifici, adattandosi anche ai cambiamenti dettati nelle ultime 24h dallo start, così come un grazie immenso lo rivolgo a tutti gli Sponsor che da sempre hanno creduto e sostenuto questo progetto.

La mia gioia più grande?

Domenica mattina 7 maggio, nel vedere un lunghissimo serpentone di atleti colorare di gioia tutte le strade coinvolte e poi naturalmente vedere il mio diamante atletico (Barberi Giuseppe) brillare sotto l’arco d’arrivo, regalandomi un’emozione meravigliosa, portando inoltre la prima vittoria assoluta all’Asd Nebrodi Marine a maggior ragione nella Tappa di casa”.

alla prossima edizione

da leggere