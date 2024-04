BROLO – Assegnati i i titoli regionali allievi speed e freestyle di Parkour

Successo organizzativo e Trionfo tecnico. Questo è stato il Campionato Regionale di Parkour a Brolo

Al PalaTenda di Brolo, la disciplina del parkour ha vissuto quattro giorni di pura passione e adrenalina sotto l’egida dell’Olympic Brolo e con la supervisione del CT azzurro Roberto Carminucci. Questo evento, che ha avuto luogo alla fine del mese scorso, ha dimostrato ancora una volta quanto il parkour sia una disciplina in continua crescita, soprattutto in Sicilia.

Il parkour, nato in Francia negli anni ’80, ha conquistato il cuore di numerosi giovani siciliani, che hanno dimostrato il loro talento e la loro abilità durante i quattro giorni di competizioni.

Tra i protagonisti assoluti di questa manifestazione, spiccano i campioni della New Sport Catania, guidati dal prof. Gianni Nicotra, e i talenti dell’Olympic Brolo, che hanno dimostrato di essere tra i migliori nell’isola.

L’evento ha visto la partecipazione di oltre 100 atleti, tecnici e aspiranti tecnici, contribuendo così a mantenere viva la passione per il parkour in Sicilia.

Il CT azzurro Roberto Carminucci ha tenuto il primo allenamento regionale federale, fornendo preziose indicazioni e supporto tecnico agli atleti presenti. Inoltre, la presenza dell’azzurro Fabio Vicari della New Sport Catania ha aggiunto ulteriore prestigio all’evento.

I Campionati Regionali Gold Allievi/e hanno visto i giovani atleti siciliani mettersi in gioco con determinazione e spirito competitivo.

Numerosi sono stati i podi conquistati, con l’Olympic Brolo che si è distinto per la sua eccellenza in diverse categorie. Tra i risultati più significativi, spiccano le prestazioni di Nicole Letizia e Giulia Scardaci, che hanno dominato la categoria femminile, e di Giuseppe Spanò e Maksym Bykovets, protagonisti nella categoria maschile.

Non solo gare di velocità, ma anche il freestyle ha visto i talenti emergenti dimostrare la propria creatività e abilità acrobatica.

Giulia Scardaci si è confermata una volta di più come una delle migliori nel suo campo, mentre Enea Giuffrida ha sorpreso tutti con le sue incredibili performance.

Il successo di questo evento non sarebbe stato possibile senza l’impeccabile organizzazione dell’Asd Polisportiva Olympic Brolo e il sostegno del comitato della Federginnastica Sicilia, presieduto da Vincenza Limoli. Un ringraziamento speciale va al direttore tecnico regionale Simone Radici e al CT azzurro Roberto Carminucci, che hanno reso possibile questa straordinaria manifestazione.

In conclusione, il Campionato Regionale di Parkour a Brolo ha confermato il crescente interesse e la passione per questa disciplina in Sicilia. Grazie alla determinazione e al talento dei giovani atleti siciliani, il parkour continua a conquistare sempre più consensi, promettendo emozioni e spettacolo anche in futuro.