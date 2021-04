CALOGERO SCURRIA – Eletto consigliere dell’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia

per il quadriennio 2021-2025.

ELEZIONI ORDINE REGIONALE DEI GEOLOGI DI SICILIA

“Avrò l’onore di ricoprire la carica di consigliere dell’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia per il quadriennio 2021-2025 – scrive così il geologo nebroideo appresa la notizia della sua elezione – Ringrazio i 578 colleghi che mi hanno dato il loro appoggio, nonchè tutti gli elettori che con il sistema elettronico hanno potuto esprimere chiaramente la loro volontà, con grande partecipazione democratica (1315 votanti per la sez. A.) Grazie ai miei compagni di squadra della lista #GeologidiSiciliaUniti, persone splendide che hanno compreso e sposato lo spirito di un progetto inclusivo, pensato per tornare protagonisti, con programmi di ampio respiro, dinamici e aperti al contributo fattivo di chi vorrà esserci.” E conclude: “Adesso inizia un nuovo percorso da intraprendere con grande senso di responsabilità nell’interesse della categoria e di tutti i geologi siciliani”.

La nota dell’Ordine a firma del Presidente Giovanni Pantaleo.

con il sistema di voto online per il rinnovo del Consiglio dell’ordine Regionale dei Geologi di Sicilia, quadriennio 2021/2025 è stato raggiunto un risultato eccezionale per la nostra categoria.

Il dato dei votanti ha dimostrato come questo innovativo e mai sperimentato sistema elettorale abbia permesso di ottenere un’altissima percentuale di affluenza: il 69,14 % per la sezione A e il 66,61% per la sezione B.

I numeri sono davvero soddisfacenti, in quanto un’ ampia platea di iscritti (1315 colleghi su un totale di 1902 aventi diritto al voto) hanno potuto esercitare il proprio diritto al voto da remoto attraverso un sistema che ha certificato la trasparenza e sancito il principio democratico di elezioni partecipate.

Un ringraziamento lo rivolgo a tutto il Consiglio dell’Ordine attualmente in carica che ha voluto fortemente tale modalità telematica; in particolare un plauso al lavoro encomiabile della nostra Segretaria Geol.Flavia Scianna e dell’ufficio di segreteria che in questo mese di intensa e frenetica attività mi hanno coadiuvato per arrivare in tempo con la scadenza elettorale ed evitare un commissariamento deleterio per il nostro Ordine.

Un augurio al nuovo Consiglio dell’Ordine Regionale dei Geologi appena eletto, composto da una nutrita rappresentanza di giovani colleghi e colleghe, affinchè possa rappresentare con il lavoro di squadra e con unione le istanze di tutta la categoria attraverso un raccordo costante con gli enti istituzionali regionali e nazionali.

Il dettaglio

Ordine Regionale Geologi Sicilia

Scrutinio della votazione: ELEZIONI O.R.G.S. 2021/2025 SEZIONE A

Tipologia della votazione: su Candidati – Tipo di scrutinio: Segreto

Data di apertura votazione: 08/04/2021 10:00:12 – Data di chiusura votazione: 09/04/2021 17:00:02

Numero totale di elettori: 1902 – Numero totale di elettori che hanno votato: 1315 – Numero totale di elettori che non hanno votato: 587

Affluenza totale degli elettori: 69,14 %

Risultati

Numero schede bianche: 5

Dettaglio delle preferenze espresse SEZIONE A ( 14 eletti)

FODERA’ ANNA FLAVIA 690

SIRAGUSANO DAVIDE 679

DI MATTIA PAOLO 649

FORTE BARBARA 643

VOLPE SALVATORE 629

CORRAO MAURO 623

PALMERI SALVATORE 617

CECCHINI GIORGIO 612

MOZZICATO PAOLO 608

ANDOLINA MARCO 604

SCURRIA CALOGERO

MARIA SALVATORE 578

GREGORIO FRANCESCO 571

TALMI SALVATORE 556

Per la sezione B è stato eletto Massimo Oriti

altri

POLLINA GIUSEPPA 548

GRECO GIUSEPPINA 541

PAPPALARDO SANTI 531

CRIMI PIETRO 531

GIORGIANNI ALESSANDRA 531

CATALANO CONCETTA MARIA GIOVANNA 504

MONACO SEBASTIANO GIOVANNI 494

TRECARICHI VITO 437

RANNISI GIUSEPPE 436

ORLANDO CARMELO 435

PETRALIA MASSIMO 432

MORTILLARO MICHELE 423

ROTOLO SALVATORE 420

MILAZZO CARMELO CLAUDIO 417

VANELLA UMBERTO 395

COPAT BRUNO 157

SCARAVILLI IVAN 143

LONGO VITTORIO 125

CACCIOLA SALVATORE LUCIANO 87

MORETTO UGO BENITO 68