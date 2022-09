CARITAS – Al via il percorso di formazione per operatori della carità della Diocesi di Patti

“Sentinelle della Carità” il corso formativo per rispondere ai bisogni delle persone meno abbienti

Giorno 12 settembre 2022, presso il Centro Servizi Caritas “don Gaetano Franchina” (Chiesa San Francesco d’Assisi) di Sant’Agata di Militello, ha preso il via il percorso di formazione per operatori della carità della Diocesi di Patti dal titolo: “Sentinelle della Carità” che ha visto la partecipazione di oltre 90 iscritti provenienti da tutto il territorio diocesano.

“Sono lieto di rivolgere un caro saluto a tutti voi operatori della caritas che iniziate il corso di formazione per operatori pastorali impegnati nel servizio della carità. Lo scopo del corso non è acquisire nozioni ma soprattutto è educarsi ad affinare la sensibilità del cuore perché solo il cuore sa leggere veramente i bisogni e le necessità di tanti nostri fratelli visitati da fragilità e da sofferenze. Auguro a tutti voi di vivere intensamente e di crescere in questo cammino perché nell’Amore e nel Servizio non si va mai abbastanza. Buon corso a tutti e buon cammino” (Vescovo di Patti Mons. Guglielmo Giombanco)

Il percorso che coinvolge operatori, volontari delle Caritas Parrocchiali, rappresentanti di comunità religiose, aggregazioni laicali ed enti del terzo settore, è organizzato dalla Caritas Diocesana di Patti, in collaborazione con l’Ufficio formazione ed Animazione di Caritas Italiana, e si articola nei seguenti moduli:

– “Identità della Caritas”, a cura di Francesca Levroni (Ufficio Formazione-Animazione di Caritas Italiana) – 12 settembre 2022;

– “La funzione dell’ascolto e il centro di ascolto”, a cura di Angela Rondinone (Operatrice del centro di ascolto della Caritas di Matera) – 26 settembre 2022 e 10 ottobre 2022;

– “L’équipe”, a cura di Sonia Sdrubolini (Operatrice della Delegazione Regionale Caritas Marche e membro della comunità professionale formatori di Caritas Italiana) – 24 ottobre 2022;

– “La funzione dell’osservazione e dell’OPR”, a cura di Vera Pellegrino (membro della comunità professionale formatori e dell’Ufficio Studi di Caritas Italiana e Responsabile dell’Ufficio Studi, formazione e promozione della Caritas Diocesana di Trieste) – 7 novembre 2022;

– “Il lavoro di rete”, a cura di Raffaele Cerciello (Vicedirettore della Caritas di Nola e membro della comunità professionale formatori di Caritas Italiana) – 14 novembre 2022.

Obiettivo del ciclo formativo è quello di offrire – a coloro che operano nel campo della carità – un insieme di competenze per rispondere, nel miglior modo possibile, ai bisogni delle persone meno abbienti.