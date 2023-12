CIAK SCUOLA FILM FESTIVAL – Si conclude la prima giornata con 500 studenti ad assistere a due masterclass

Inaugurato il Ciak Scuola Film Festival, concorso nazionale per la cinematografia scolastica

Stello Vadalà, Dirigente Provinciale dell’Ufficio Scolastico provinciale di Messina:«Questa città deve avere la possibilità di dirvi “se volete restate”. Quale migliore opportunità di questa per trovare contatti diretti per chi vuole fare il regista o l’attore». Domani la premiazione del concorso Ciak Scuola Film Fest 2023

È stata inaugurata oggi, 11 dicembre, nella sala grande del Teatro Vittorio Emanuele, il Ciak Scuola Film Festival, concorso nazionale per la cinematografia scolastica che ha registrato la partecipazione di scuole provenienti da tutta la Sicilia, con due masterclass e un laboratorio che hanno visto il coinvolgimento di cinquecento studenti.

La giornata è iniziata, dopo i saluti dell’ex ministro ai Beni culturali Francesco Rutelli, con il workshop di Sergio Del Prete, direttore di Anica Academy ETS, che ha presentato la masterclass “Dietro lo schermo: formazione, mestieri e opportunità”. Del Prete, ha spiegato i “dietro le quinte” di una produzione cinematografica, tutte le figure coinvolte e le fasi di ideazione, programmazione, realizzazione, post-produzione e promozione di un film, un processo che può durare fino a due anni. «Credo che Ciak Scuola Film Festival sia una grande occasione per i ragazzi e le ragazze ai quali piacerebbe lavorare nel mondo del cinema. È un’occasione per sperimentare e orientare le proprie attitudini» ha detto del Prete alla fine del workshop.

A seguire, i saluti istituzionali del sindaco di Messina Federico Basile, del commissario straordinario del Teatro Vittorio Emanuele Orazio Miloro, del Dirigente Provinciale dell’Ufficio Scolastico provinciale di Messina Stello Vadalà, e di Sergio Bonomo, presidente Taormina Arte.

“Frequentatelo più spesso il teatro, è una delle basi della nostra cultura” ha detto Federico Basile ai ragazzi. “È una cosa che mi colpisce e mi rende felice vedere tanti giovani. Impadronitevi di questo teatro, il più antico della Sicilia, che sarà vivo grazie a voi” ha invitato Orazio Miloro. Da Stello Vadalà un auspicio per il futuro: «Per voi ragazzi riuscire ad avere in città queste opportunità è veramente una grande ricchezza. Messina sta facendo di tutto perché la città possa finalmente dire ai nostri giovani “state qui da noi, se scegliete di andar via sarà una vostra scelta”. Questa città deve avere la possibilità di dirvi “se volete restate”. Quale migliore opportunità di questa per trovare contatti diretti per chi vuole fare il regista, l’attore, il tecnico di scena, il musicista. L’ufficio scolastico provinciale e le scuole sono a vostra completa disposizione». E infine Sergio Bonomo ha ringraziato gli ospiti, Del Prete e Scinardo per poi rivolgersi agli studenti siciliani: «I vostri sogni sono su, tocca a voi prenderli».

La seconda masterclass è stata presentata da Ivan Scinardo, direttore della sede Siciliana del Centro Sperimentale di Cinematografia, ha poi illustrato le attività del Centro che ha sede a Palermo: alla fine del suo intervento, Scinardo ha mostrato video testimonianze di attori (e ora anche insegnanti) dell’istituto, da Alessandro Borghi a Carlo Verdone, passando per Jasmine Trinca e Paola Cortellesi.

A chiudere la prima giornata, il connubio cinema-cucina, con una reinterpretazione della tradizione in chiave cinematografica. Per questo alle 12:30 la chef Carlotta Andreacchio, docente del Cirs, ha guidato la sua brigata di cucina nella preparazione, ma anche nella storia e nella tradizione, del pescestocco. “Il cibo è cultura”, ha spiegato la chef, coadiuvata da Marco Famulari nella preparazione del piatto. “Come nel cinema dietro ogni film ci sono grandi attori e registi che narrano un mondo, e anche nella cucina è compito degli chef la reinterpretazione della tradizione culinaria, quindi colori, odori e sapori di un territorio”. Secondo Vincenzo Giglio, coordinatore regionale Cirs, “Formiamo personale le cui esperienze possono sfociare in sbocchi lavorativi all’interno del mondo del cinema”.

Ciak Scuola Film Fest è co-organizzato da Fondazione Taormina Arte Sicilia, dall’Ente Teatro Vittorio Emanuele, dall’Ufficio Scolastico Provinciale e da Ciak Experience di associazione Educa, con il patrocinio dell’Ars-Assemblea Regionale Siciliana e assessorato regionale al Turismo, sport e spettacolo, e il sostegno degli sponsor Eureka e Italcar.

Per la seconda giornata, il 12 dicembre, nella sala grande del Vittorio Emanuele è prevista alle 10.30 la premiazione del Concorso Ciak Scuola Film Fest 2023.

Il contest dedicato agli studenti ha visto la partecipazione di oltre 50 scuole di Messina e della sua provincia (ma anche scuole provenienti da Palermo, Caltanissetta e altri comuni siciliani). L’obiettivo è lo sviluppo di opportunità educative mediante il linguaggio cinematografico e audiovisivo, favorendo l’utilizzo di strumenti e metodi di analisi, per far acquisire conoscenza della grammatica con immagini, al fine di utilizzare la cinematografia non solo come strumento educativo-formativo, di coesione e integrazione sociale, ma anche come disciplina trasversale, all’interno dei percorsi curriculari.