CLAUDIA FERRACCU’ – La brolese approda nella Gioca Volley Team Urbino

New entry in casa Gioca Volley Team Urbino ASD. Il fratello Michele confermato nel Volley Catania

storie di giovani fratelli sottorete

Claudia Ferraccù, opposto classe 1998, proveniente dalla Saracena Volley dove ha raggiunto la promozione in B2 entra a far parte del team del Gioca Volley Team Urbino.

Le prime parole di Claudia: “sono molto contenta di aver fatto questa scelta legata anche a motivi di studio e cercherò di dare il mio contributo alla causa della GVT URBINO. Soddisfatti dirigenti e staff tecnico della scelta fatta da Claudia che nonostante la giovane età vanta diversi campionati disputati in serie C oltre ad una esperienza in serie B2.”

Ed il club commenta” Benvenuta Claudia”.

La notizia del cambio di maglia della giovane pallavolista era giunta già qualche firono fa con il comunicato della squadra di patron Luca Leone

Eccolo

La società della Saracena Volley comunica di aver ceduto in prestito alla Gioca Volley Team Urbino Asd l’opposto Claudia Ferraccù, classe 1998. La giocatrice si è trasferita nelle Marche per motivi di studio e lascia il team tirrenico dopo l’ottima stagione disputata lo scorso anno con la promozione in serie B2.

“La scorsa stagione – ha commentato Claudia Ferraccù – è stata bellissima ed insieme alle mie compagne abbiamo conquistato la serie B tanto sognata, sogno che non potrò assaporare con la squadra perché per motivi di studio dovrò trasferirmi ad Urbino, dove però continuerò a coltivare la mia passione per la pallavolo giocando in serie C con la Gioca Volley Team Urbino che ringrazio per avermi accolta con affetto ed entusiasmo e alla quale cercherò di poter dare il mio contributo al cento per cento. Colgo l’occasione per ringraziare il mio presidente Luca Leone per tutto e saluto calorosamente tutti i tifosi della Saracena Volley”.

“Non è un addio – ha commentato il presidente Luca Leone – ma solo un arrivederci. Con Claudia c’è un legame particolare in quanto lei è una delle atlete che negli anni è cresciuta con noi ed ha dimostrato un grande attaccamento alla maglia. Si trasferisce per motivi di studio e solo per questo lascia la nostra squadra, ma resterà sempre parte della nostra famiglia. Le auguro di poter raggiungere gli obiettivi che si è prefissata sia nella vita che nello sport”

Il volley nel Dna di famiglia

Michele Ferracù, fratello di Claudia, anche lui cresciuto nel vivaio sportivo della pallavolo brolese, quello storia della Volley Brolo del buon Salvo Messina, continuerà ad essere lo schiacciatore della Volley Catania

Dal comunicato societario

La passata stagione è stato sicuramente uno dei migliori ed in questa vuole continuare a dare certezze. Michele Ferraccù continua ad essere il nostro schiacciatore. Classe 2001 cresciuto nelle giovanili del Brolo, arriva al Volley Catania appena sedicenne.

Il suo commento

“Quattro anni fa con questo gruppo abbiamo iniziato un percorso sportivo importante che vorrei potesse regalarmi anche il salto di categoria. Sono pronto a dare tutto me stesso per questa società che ha sempre creduto in me”.