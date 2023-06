COMUNITÀ DI ENERGIE RINNOVABILI E SOLIDALI – Il 30 giugno confronto a Gioiosa Marea

Amministratori comunali e tecnici del settore si confrontano a Gioiosa Marea

Amministratori comunali e tecnici del settore si confrontano a Gioiosa Marea sulle Comunità di Energie Rinnovabili e Solidali, modello energetico diffuso, basato su autoproduzione e autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, elettriche e termiche.

La CER è un’associazione di cui, oltre al Comune, fanno parte aziende, attività commerciali o cittadini privati, che scelgono di dotarsi di infrastrutture per la produzione di energia da fonti rinnovabili e l’autoconsumo attraverso un modello basato sulla condivisione. Al tempo stesso, l’obiettivo è quello di migliorare l’efficienza energetica e ridurre costi e consumi.

All’incontro, che si terrà venerdì 30 giugno alle ore 16,30 presso l’auditorium comunale, interverranno, oltre agli amministratori comunali di Gioiosa Marea, i responsabili di Federconsumatori Sicilia, associazione per la tutela di consumatori ed utenti, i rappresentanti di Nousquare, società di consulenza imprenditoriale e di pianificazione aziendale, Carmelo Pietrafitta, sindaco di Mazzarrà Sant’Andrea, la cui comunità di energie rinnovabili rappresenta un modello virtuoso, Francesco Casamento, energy manager del Comune di Gioiosa Marea, Domenico Santacolomba, funzionario del dipartimento regionale per l’energia e Francesco Cappello, esperto in gestione dell’energia.

Sarà un confronto importante su un tema attualissimo che intende fornire un contributo nella lotta contro l’emergenza climatica oltre che portare ad un risparmio economico consistente per le utenze domestiche, quelle di piccole e medie imprese, scuole, distretti artigiani e altri settori.