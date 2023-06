INTRECCI DI VITA 2.0 – L’attività entra nel vivo con l’avvio dei corsi sull’arte tessile

Intrecci di vita, un percorso ambizioso che si propone di consentire alle donne di trovare una seconda opportunità professionale

Catanzaro – L’attività del progetto “Intrecci di vita 2.0” che l’Associazione Spazio Aperto sta portando avanti in partnership con i Comuni di Squillace e Girifalco oltre che con Fondazione Città Solidale Onlus, AMA Calabria, Arsac Calabria, Tra Cielo e Terra, Vitambiente, Universochiara, grazie al sostegno di Fondazione CON IL SUD ed Enel Cuore Onlus attraverso il bando “Nel cuore del Sud”, entra nel vivo con l’avvio dei corsi sull’arte tessile. Nei giorni scorsi, infatti, nella sede di Ama Calabria a Squillace sono stati avviati i corsi per le donne che hanno scelto di partecipare al progetto e hanno intrapreso questo percorso per avere una nuova opportunità occupazionale attraverso la riscoperta dell’arte tessile. Il corso sarà un excursus sulla storia e l’evoluzione delle diverse fibre utilizzate per la produzione dei tanti capi di uso comune: in questa prima settimana, dopo il primo approccio relativo alla conoscenza dei materiali, il corso è proseguito affrontando in linea generale i temi della rifinitura e del confezionamento dei capi. Nella terza settimana di luglio si terrà il corso base di tessitura, ovvero calcolo dell’ordito, intrecci base 8 licci e linguaggio internazionale presso la sede Centro sperimentale dimostrativo dell’Arsac Lamezia Terme. Sempre presso la sede Arsac di Lamezia si terrà il corso di approfondimento sui tessuti doppi, quello relativo all’approfondimento dei tessuti a nido d’ape e quello sulla tintura e stampa dei tessuti, per poi concludere il percorso formativo nella cornice di Squillace dove con il corso approfondirà i concetti relativi al confezionamento. Senza dimenticare, ovviamente, l’introduzione all’uso telaio, mezzo indispensabile per la produzione dei manufatti, strumento antico, in quanto in uso già qualche secolo fa, ma allo tempo stesso moderno perché ancora oggi consente di realizzare capi di altissima qualità. I corsi rappresentano soltanto il primo step di un percorso ambizioso che si propone di consentire alle donne che vi partecipano di trovare una seconda opportunità professionale, ma soprattutto di ritrovare la propria autonomia personale grazie anche alle attività di counseling e supporto psicologico previste nel progetto. Ogni tappa di questo percorso sarà il filo conduttore della piattaforma www.intreccidivita.it, il sito che, oltre a raccontare la mission del progetto, è il contenitore di tutte le attività che si svolgeranno al suo interno, ed è possibile interagire con i promotori dell’iniziativa per qualunque tipo di curiosità relativa a “Intrecci di Vita 2.0” attraverso i canali social Facebook e Instagram.