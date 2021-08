CONSORZIO CASSIOPEA – Un ambizioso percorso di espansione

Il Consorzio, nella sua politica di far rete, non va in ferie ed a ferragosto definisce una nuova partnership, in Abruzzo, con la Smart Link Energia, una giovane e dinamica società di servizi energetici integrati.

Le energie rinnovabili sono aree d’interventi prioritari

Il dottor Giuseppe Pettina, Direttore Generale del Consorzio Stabile Cassiopea, parlando di questo nuovo partners evidenzia che l’azienda abruzzese è specializzata nella consulenza, progettazione, installazione, manutenzione e gestione di impianti da energia rinnovabile.

“E’ un’area d’interventi prioritari nello sviluppo delle attività del nostro consorzio che ha tra le varie mission quella di dare risposte concrete alle nostre committenti pubbliche e private nel settore delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e della mobilità sostenibile”.

A fine mese saranno già trenta i cantieri operativi nel settore del superbonus 110%

Pettina aggiunge: “A fine mese saranno già trenta i cantieri operativi nel settore del superbonus 110%, un settore che curiamo in tutta Italia con partener affidabili, sicuri e coordinati dai nostri studi di consulenza e di progettazione, anche qui abbiano una rete di aziende partners in tutta Italia che ci rendono operativi e competitivi grazie anche al sistema finanziario-assicurativo che ci supporta”.

Il Consorzio Cassiopea, nato solo un anno fa, già oggi ha sette comparti, tutti i crescita, “ma ne stiamo definendo altri e puntiamo molto – afferma Giuseppe Pettina – a dare soluzioni strategiche nel mondo del Green dove stiamo definendo interventi per far fronte alle emergenze derivate dallo smaltimento dei rifiuti con soluzioni innovative”.

Oggi Cassiopea – consorzio stabile – può annoverarsi tra i gruppi leader nel settore in Italia, e conclude il Direttore Generale “siamo attenti anche al territorio. Per noi promuoverlo anche attraverso i grandi eventi – per esempio il Tindari Festival – diventa un obiettivo sociale e culturale importante”.

leader di riferimento, affidabile e di garanzia

La strategia di posizionarsi come leader di riferimento, affidabile e di garanzia prosegue con metodo e sistematicità.

“Guardiamo all’Europa e ogni giorno grazie alle nuove esperienze che si aggiungono al Gruppo rafforziamo la nostra capacità di offrire servizi di alta qualità. Utilizziamo la migliore tecnologia disponibile sia nelle costruzioni che negli altri comparti e il know-how proveniente dalle competenze uniche ci permettono di offrire sempre alti standard qualitativi”.

Oggi, “Mentre acceleriamo il nostro percorso di trasformazione per fornire servizi integrati al contempo non trascuriamo una presenza geografica per raggiungere la leadership nazionale. “La nostra ambizione è quella crescere giorno dopo giorno con i nostri Partners perché crediamo nella forza del Gruppo”.

LAVORIAMO IN TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO E ESTERO

Sedi operative: Catania – Messina – Palermo – Termini Imerese – Bari – Roma – Pescara – Bologna – Milano – Venezia – Malta

LE ATTIVITA’ ATTIVITA’ EDILI

Cassiopea con i propri consorziati realizza edifici e manufatti edilizi in genere, svolgendo interventi di ristrutturazione, di restauro e di risanamento conservativo; produce ed esegue il montaggio in opera di strutture prefabbricate in cemento armato, svolge tutte le attività inerenti al settore

– Sopralluoghi e studi di fattibilità – Rilevamenti – Architettura e dimensionamento delle infrastrutture – Progettazione – Richiesta permessi e documentazione

RETI ELETTRICHE

La grande esperienza di Cassiopea, nel settore delle reti elettriche consente all’azienda di rispondere efficacemente anche alle più esigenti richieste dei maggiori operatori del mercato, italiani ed internazionali. Cassiopea è in grado di realizzare reti di distribuzione in media e bassa tensione sia aeree che interrate, partendo dalle cabine di distribuzione fino alla utenza finale. Elettrodotti BT – MT

ENERGIE RINNOVABILI

Cassiopea, con alcuni soci consorziati, è stato fra i primi soggetti in Italia ad aver intuito le importanti prospettive di sviluppo delle tecnologie legate alle energie rinnovabili. L’esperienza maturata dai vari componenti del Consorzio nel campo delle reti elettriche e delle telecomunicazioni ha offerto, infatti, le credenziali per raggiungere un ruolo significativo nel campo delle tecnologie a supporto della green economy, grazie alle esperienze maturate dallo staff dirigenziale in contesti aziendali di rilevanza nazionale e internazionale soprattutto dal punto di vista commerciale.

FOTOVOLTAICO

Nel settore del fotovoltaico, professionalità, serietà, sicurezza, rigoroso rispetto dei tempi e degli accordi contrattuali hanno contribuito a far sì che il Consorzio diventasse punto di riferimento per molti investitori e EPC.

EOLICO

Anche nel settore eolico, Cassiopea si propone come realtà di riferimento per coadiuvare lo sviluppo e ottenere il migliore rendimento operativo tanto da grandi parchi come dai mini impianti. Dall’attività di sviluppo, alla progettazione e alla realizzazione dei siti.

MOBILITA’ ELETTRICA

Il futuro della mobilità guarda con sempre maggiore interesse alla diffusione dei veicoli elettrici. Il Consorzio è da tempo impegnato per lo sviluppo tecnico-applicativo di stazioni di ricarica ad alta efficienza (più prestanti nell’accumulo e più veloci nella ricarica) Con la commercializzazione di mezzi di trasporto e installazione di colonnine di ricarica con soluzioni specifiche per privati ed Enti Pubblici.

PROGETTAZIONE

La progettazione è sempre stata ed è per ii Consorzio un settore di grande rilevanza che grazie alla sua esperienza e alta competenza nel mondo delle telecomunicazioni, delle energie rinnovabili e delle infrastrutture edili, riesce ad proporre ed implementare ai suoi clienti sempre soluzioni affidabili e tecnologicamente all’avanguardia. Cassiopea si avvale di personale interno ed esterno ad elevata competenza e formazione per realizzare la progettazione sia nel settore edile sia nel settore infrastrutture che di sistemi di telecomunicazione.

Il Management aziendale

Consiglio di Amministrazione

Presidente – Ing. Ustica Giuseppe

Vice Presidente – Dott. Pergola Giuseppe

Consigliere – Ing. Garito Salvatore

Management

Direttore Generale – Dott. Pettina Giuseppe

Responsabile Amministrativo – Dott. Ottavio Badessa

Ufficio Legale – Avv. Cacace Maurizio

Procurement & Operations

Direttore Tecnico – Ing. Garito Salvatore

Relazioni Esterne – Massimo Scaffidi

Sedi

sede legale: 20145. Milano, v. Domodossola, 17

sede operativa: 98066. Patti, v. V. Emanuele, 6

Tel: 0941 1830372 – 02 80898129

www.consorziocassiopea.eu