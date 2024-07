CORONAVIRUS – Sono 548 i nuovi casi positivi oggi in Sicilia

Eseguiti 6390 tamponi

Sono 548 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri l’incremento era stato di 475). 75 i nuovi casi in più rispetto a ieri, con 6390 tamponi.

Netta la crescita dei ricovi in ospedale: sono 563 (23 in più di ieri), di cui 70 in terapia intensiva (ben 9 in più di ieri). La Sicilia è la quarta regione per ricoverati in terapia intensiva, dopo Lombardia, Lazio e Campania.

Gli attuali positivi attualmente sono 6790 (509 in più di ieri), di cui 6227 in isolamento domiciliare. Purtroppo si registrano 3 decessi, con il totale delle vittime dall’inizio della pandemia che sale a 365. I guariti sono 136 in più rispetto a ieri, per un totale di 5137 persone che hanno sconfitto il virus.

Il report dei contagi nelle province: 18 ad Agrigento, 16 a Caltanissetta, 199 a Catania, 8 a Enna, 23 a Messina, 214 a Palermo, 38 a Ragusa, 27 a Siracusa e 5 Trapani.

Sono i dati del Dipartimento per la Pianificazione strategica e del Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell’Assessorato Salute.