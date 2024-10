ECCELLENZE – Il Papilla, a Patti Marina, tra le migliori caffetterie d’Italia

Il ritrovo di Fabio Longo e Giorgio Puglia segnalato nella Guida Bar d’Italia 2025 del Gambero Rosso: Un nuovo traguardo per “l’accoglienza” che offre Patti Marina

Grande soddisfazione per il Papilla, che entra a far parte delle sei nuove eccellenze siciliane nella prestigiosa Guida Bar d’Italia 2025 del Gambero Rosso!

Un riconoscimento che premia l’impegno e la dedizione nella ricerca della qualità, dalla selezione del caffè, alla proposta gastronomica che riesce ad accontentare ogni palato, fino alla ricercatezza del reparto mixology, capace di creare cocktail esclusivi e innovativi.

Fabio Longo e Giorgio Puglia, titolari del Papilla, commentano così il traguardo: «Siamo fieri di essere tra le new entry della Guida. Questo riconoscimento è il risultato del lavoro costante di un team appassionato, che ogni giorno si impegna per garantire un’esperienza di qualità ai nostri clienti. Il merito va senza dubbio al nostro staff, che con competenza e passione rende il Papilla un punto di riferimento. Un ringraziamento speciale va ai nostri clienti, che ci permettono di migliorare grazie ai loro apprezzamenti, consigli e critiche costruttive».

La 25esima edizione della Guida Bar d’Italia, realizzata in collaborazione con illycaffè, celebra 1100 bar in tutto il Paese, di cui ben 83 siciliani.

La Sicilia si conferma quindi una delle regioni protagoniste, con tre insegne a punteggio pieno: Caffè Sicilia a Noto, Sciampagna e Antico Caffè Spinnato a Palermo.

Il Papilla si distingue, pur essendo una realtà più giovane, dimostrando come la cura dei dettagli e l’innovazione siano ingredienti fondamentali per emergere nel panorama competitivo dei migliori bar d’Italia.

Accanto al Papilla, altre cinque realtà siciliane hanno fatto il loro ingresso nella guida: Pasticceria Melilli a Naro (Agrigento), Carlos’ Bar a Ribera (Agrigento), Morettino Coffee Lab a Palermo, Lorefice Fiori Cafè a Ragusa, e Bar Brigantes a Trapani.

Il successo del Papilla attesta la crescita sotto il profilo dell’attrazione e dell’accoglienzadi Patti marina, che negli anni è diventata una meta gastronomica e ricreativa d’eccellenza, grazie alla capacità di offrire, nei suoi locali enogastronomici e di pasticceria, un mix perfetto tra tradizione e innovazione. Così il successo del Papilla diventa motivo di orgoglio per il territorio e per tutti coloro che hanno contribuito a far crescere questa realtà.