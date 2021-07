EDUCAMP CONI – Brolo c’è!

Ripartono gli Educamp CONI. Oggi, 1° luglio, la presentazione della nuova edizione

Si alza il sipario sulla nuova stagione degli Educamp CONI.

Oggi, giovedì 1° luglio, alle ore 11 nel Salone d’Onore, il Presidente Giovanni Malagò ha presentato la nuova edizione del progetto educativo promosso dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano per avviare e orientare allo sport i giovani dai 5 ai 14 anni, con l’obiettivo di favorire una corretta formazione rispettando le fasi di crescita nel rispetto delle potenzialità individuali.

I centri estivi multidisciplinari – organizzati dalle ASD/SSD sotto la supervisione dei Comitati Regionali, sono pronti a ripartire: l’attività, nonostante i problemi dovuti alla diffusione del Covid 19, è proseguita a casa o fuori, in sicurezza, attraverso le soluzioni adottate con il modello “smart”. Un metodo qualificato che ha permesso ai giovani di praticare sport anche da casa, mantenendo il contatto con il proprio educatore/tecnico di riferimento con un valido e divertente sistema di autovalutazione per monitorare i propri progressi.

Ora l’attività sportiva giovanile del CONI torna finalmente in campo grazie all’impegno della rete territoriale dell’Ente, che sta supportando in ogni regione la difficile ripartenza delle ASD e SSD, assistendole in un progetto dove “il gioco” è utilizzato come strumento didattico privilegiato per l’apprendimento motorio-sportivo, fondamentale per il ruolo che riveste nel motivare i giovani e per la sua valenza aggregativa, il tutto nel rispetto delle Linee Guida e delle prescrizioni che riguardano la tutela della salute e il contenimento del contagio da Covid-19.

Gli EDUCAMP CONI, attivati dal CONI attraverso i propri Comitati Regionali, si avvalgono del coinvolgimento integrato degli Organismi Sportivi e delle società sportive ad essi affiliate: al momento stanno partendo circa 350 Educamp CONI in 20 Regioni diverse (con Veneto e Sicilia leader), numero destinato a crescere ancora nei prossimi giorni.

L’iniziativa, mentre continuerà a crescere in Italia, volerà anche a Tokyo portando la qualità dei progetti giovanili targati CONI tra le eccellenze italiane di CASA ITALIA con una speciale attivazione.

Accanto al CONI, c’è ancora una volta “Kinder Joy of Moving”, il progetto di responsabilità sociale del gruppo Ferrero da anni partner del Comitato Olimpico Nazionale Italiano per lo sviluppo dell’attività sportiva giovanile, declinata sul territorio attraverso i Centri CONI, gli Educamp e il Trofeo CONI Kinder Joy of Moving, proposto nell’edizione estiva e invernale, progetti in continuità per target e per principi metodologici. “Dal Gioco ai Giochi”, perché gli Educamp CONI contribuiscono a scoprire e a far crescere i campioni azzurri di domani.

E Brolo è presente a quest’iniziativa con Giuseppe Ricciardello – direttore educamp ASD Summer sport Brolo.

Nelle foto:

– Presidente regionale CONI Sicilia dott. Sergio D’Antoni

– Prof. Antonino Gennaro – referente regionale attività sportiva giovanile coni

– Prof. Giuseppe Battaglia – docente formatore

– Dott. Valerio Vermiglio ex capitano della nazionale pallavolo Atene 2004

– Prof. Giuseppe Ricciardello – direttore educamp ASD Summer sport Brolo