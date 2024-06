FICARRA 4.ZERO – Nuove strategie per aumentare l’attrazione di un territorio puntando su gusto e qualità

A luglio, Ficarra si prepara a ospitare cinque eventi, promossi da “Ficarra 4.zero” che promettono di deliziare il palato dei partecipanti e di mettere in luce le eccellenze locali.



Le date da segnare in calendario sono il 13, 14, 20 e 21 luglio, quando durante gli “Educational Event” sarà possibile partecipare a degustazioni gratuite e scoprire il Piatto Ficarra 4.0 direttamente presso le aziende dell’ATS

L’altro appuntamento imperdibile è previsto per il 6 luglio: nel suggestivo Convento dei 100 Archi si terrà “Ficarra in Luce”, un evento che celebra i gusti e i sapori del territorio.

Con questi eventi, prende il via l’attività 2024 dell’ATS Ficarra 4.zero, un progetto che coinvolge otto imprenditori locali convinti che l’attrazione di un territorio non dipenda solo da infrastrutture e servizi, ma anche da risorse intangibili come patrimonio culturale, tradizioni, stili di vita, patrimonio ambientale e vita sociale.

Il progetto, approvato e finanziato dall’Assessorato dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale – Regione Sicilia 2014-2020 Sottomisura 16.4, mira a sostenere la filiera corta e i mercati locali attraverso attività promozionali. L’obiettivo è creare e sviluppare filiere corte, escludere gli intermediari parassitari e favorire un incontro diretto tra produttori e consumatori, garantendo così un percorso a km 0 che possa sostenere adeguatamente il reddito delle aziende coinvolte e delle comunità locali.

Il Gruppo di Cooperazione di Ficarra 4.zero è composto dalle seguenti aziende:

• Cappotto Salvatore (Capofila)

• Astone Antonino

• Calamunci Sebastian

• Princiotta Giada (rappresentante legale dell’azienda Collinebros S.S.)

• Artale Francesca (rappresentante legale dell’azienda Agricola Piccolo SRLS)

• Milio Calogera

• Milio Giulietta

• Ridolfo Tindaro

Queste aziende rappresentano un ampio paniere di prodotti tipici del territorio, tra cui olio, castagne, nocciole, agrumi, miele, pane, ortaggi, pasticceria, salumi, frutta fresca e trasformata, oltre alla gastronomia tipica, ristorazione e ospitalità.

Nei prossimi giorni sarà presentato il programma dettagliato degli eventi, che sarà pubblicato online e sulla pagina social del Gruppo. Ficarra 4.zero si propone non solo come un’iniziativa per promuovere i prodotti locali, ma come un vero e proprio progetto di sviluppo territoriale che valorizza le risorse intangibili per creare una destinazione unica e accogliente