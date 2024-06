TUPPOSA FESTIVAL – Il 29 Giugno a Gliaca di Piraino, la seconda edizione

Ritorna il Festival dedicato alle brioches

“TUPPOSA”…unica

La “Tupposa”, alias la brioche col “tuppo”, è uno dei prodotti da forno più apprezzati per la colazione, particolarmente nella provincia di Messina, dove si abbina perfettamente con le famose granite, ma la novità di questo Festival sono le declinazioni che la “tupposa” può assumere tra dolce e salata, ma anche nella versione gluten free.

Da un’idea nata tra una chiacchiera e l’altra tra Maria Miragliotta – assessore al turismo -, Gaspare Maggio e Antonio Violetti, rispettivamente presidente e vicepresidente della Pro Loco, lo scorso anno venne fuori questa “festa speciale” e fu subito un successo.

Ed ora l’idea si ripropone, ovviamente condivisa dalla giunta, dalla maggioranza e dal sindaco Salvatore Cipriano. La manifestazione si terrà il prossimo 29 giugno dalle ore 18.30 in Piazza Quasimodo a Gliaca di Piraino.

Il programma è tutto da scoprire

L’evento, unico nel panorama regionale per le peculiarità del prodotto trattato, è stato trasformato in un Festival e vedrà la partecipazione di 8 imprenditori del settore – tutti del territorio – che sperimenteranno gli abbinamenti dolci, tra cui granite, gelati e creme di nocciola e pistacchio, e salati, con particolare riguardo ai famosi salami, alla mortadella di suino nero e alla pancetta contadina, tutti prodotti DOP .

Il dolce o il salato?

La sfida è interessante: cosa prevarrà? Il dolce o il salato? Di certo il gusto.

gli XXL

Presente anche la band musicale degli XXL, diretta da Sergio Camuti, con la voce di Zena, che promette di trascinare il pubblico con il loro ritmo contagioso.

Ma dice Gaspare Maggio, soddisfatto curiosità per la manifestazione che cresce di giorno in giorno, presto sarà presentato il programma completo e svelati i nomi degli imprenditori del settore che hanno deciso di mettersi in gioco, con le loro abbinate vincenti.

L’Estate 2023 a Piraino è già iniziata … di Tupposa c’è ne una. Unica sotto il Sole di Sicilia…

L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Piraino con il patrocinio dell’amministrazione comunale pirainese.