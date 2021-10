FLORESTA – Anche nel comune più alto di Sicilia scuole chiuse domani

La Chiusura della scuola, a seguito avverse condizioni meteo, è stata predisposta dal sindaco Antonio Stroscio

Attivo il numero di protezione civile comunale 3371603435

.

Visto l’avviso del Dipartimento Regionale di Protezione Civile della Presidenza della Regione siciliana, per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico n. 21297BIS, con il quale viene preannunciato il rischio idrogeologico e idraulico per la zona “I”, nella quale ricade anche il Comune di Floresta, con livelli di allerta ROSSO e fase operativa di ALLARME,il si daco di Floresta, Antonio Stroscio, ha ritenuto, necessario ed opportuno, in attesa di ulteriori comunicazioni SORIS, di disporre la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per il giorno 25 ottobre 2021, in attesa dell’evolversi della situazione meteo.

Il sindaco ha predisposto la trasmissione del presente provvedimento all’Istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado di Castell’Umberto, al Prefetto di Messina, al Dipartimento Regionale di Protezione Civile, all’Ufficio Comunale di Protezione Civile, nonché al locale Comando della Polizia Municipale e della Stazione Carabinieri di Floresta.

ALLERTA METEO ROSSA PREVISTA PER OGGI E FINO A DOMANI 25 OTTOBRE 2021