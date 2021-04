GAETANO ARTALE – “Intravedo segnali concreti della piccola resurrezione di ciascuno di noi”

Gli auguri di un sindaco in prima linea ai suoi concittadini con l’invito, valido per tutti, a “passare oltre” a ciò che lo ostacola, ciò che gli crea problemi e sofferenze e che, dopo il passaggio, oltre” di ciascuno sia muova energia, edificazione di progresso 0 ricostruzione su basi migliori di ciò che è andato perso, serenità, benessere, salute.

L’augurio è che l'”oltre”di Ficarra possa essere una ripresa di vita dignitosa con la valorizzazione di energie private e collettive

La nota del sindaco, Gaetano Artale , ai suoi concittadini.

CARISSIMI FICARRESI,

in questo giorno di Pasqua 2021, anno secondo della pandemia COVID19, il mio pensiero va a tutti voi, ovunque i vostri sogni, le vostre ambizioni, le vostre genialità o, purtroppo, le vostre necessità vi

abbiano portato e vi facciano restare.

C’è poco da dire sull’attualità.

La situazione emergenziale continua ad imperversare. Il bollettino quotidiano dei lutti e dei dolori è divenuto una litania intollerabile. Una luce di speranza si è però accesa. Si chiama vaccino.

Per me c’è la mano di Nostro Signore. Per altri ci sarà l’intervento di un loro Dio. Altri ancora voranno ritenerlo esclusivamente l’ennesima conquista di una scienza umana che quotidianamente è tesa a superare il confine del giorno precedente.

In questa Festa di Resurrezione io intravedo segnali concreti della piccola resurrezione di ciascuno di noi.

Fino ad ora, pur fortemente provati, non ci siamo abbandonati alla disperazione e alla rassegnazione. Questa Pasqua porti a tutti la forza per fare quello che il significato del termine, nell’aramaico antico,

indica: Pasqua passare oltre.

Passiamo oltre i problemi che ci hanno afflitto. Dovremo impiegare molta forza per far ripartire il mondo ma un oltre” da raggiungere esiste per tutti e per ciascuno.

Il mio augurio è che ogni Ficarrese possa “passare oltre” ciò che lo ostacola, ciò che gli crea problemi e sofferenze e che, dopo il passaggio, oltre” di ciascuno sia muova energia, edificazione di progresso 0 ricostruzione su basi migliori di ciò che è andato perso, serenità, benessere, salute.

L’oltre di Ficarra possa essere ripresa economica, risorse finanziarie che consentano alle famiglie una vita dignitosa, valorizzazione di energie private e collettive in vista di un miglioramento del tenore di

vita, individuazione di una chiave di sviluppo che generi ricchezza diffusa per tuti i cittadini, condizioni che consentano ai giovani che lo desiderano di restare ed a chi si trova controvoglia in giro per il mondo di tornare con prospettive di lavoro stabile o di serena vita da pensionato.

So che si tratta di desideri ambiziosi.

So che forse aspetto troppo per tutti noi dal futuro

Ma la civiltà. la cultura, l’ospitalità, il senso civico e la fede diffusi nel nostro paese patrimonio dei Ficarresi tutti, mi incoraggiano a ritenere le mie speranze obbiettivi concreti e possibili da centrare e non vaghe attese.

Tantissimi auguri a tuti.

Buona Pasqua

Gaetano Artale