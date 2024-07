GALATI MAMERTINO – Continua la gara di solidarietà. Lions Clubs dona bombole d’ossigeno e presidi sanitari

Continua la gara di solidarietà per aiutare il centro divenuto “zona rossa “a causa del Covid, una delegazione dei Lions Clubs della IV circoscrizione , ha donato bombole d’ossigeno e presidi sanitari.

Una delegazione dei Lions Clubs della IV circoscrizione (Messina – Tirrenica),di cui fanno parte i Club di Barcellona Pozzo di Gotto, Milazzo, Capo d’Orlando, Sant’Agata Militello e Mistretta, con il Governatore Avv. Mariella Sciammetta del Distretto 108yb Sicilia, ha raggiunto il piccolo centro dei Nebrodi per donare dei presidi sanitari che serviranno alla popolazione.

Ad accogliere i Lions all’ingresso di Galati Mamertino, il sindaco Nino Baglio, che ha ringraziato “i Lions per la solidarietà in un momento critico per la comunità” .

Il service si è svolto nel rispetto delle norme anti-covid. La delegazione dei Lions era composta oltre che dal Governatore Avv. Mariella Sciammetta, dal Dott. Diego Taviano (segretario distrettuale), dall’Avv. Giuseppina Siracusa (presidente della IV circoscrizione), I Dottori Giuseppe Liuzzo e Maurizio Rifici ( presidenti della zone 9 e 10), dai presidenti dei clubs i Dottori Antonino Levita (Barcellona P.G.), Salvatore Ravidà (Milazzo), Franco Di Maria (Lions Club di S. Agata Militello), dalla Prof.ssa Elena Franzone (segretaria della IV circoscrizione)E segretaria del Club di Sant’Agata, con il marito Dott. Mario Ortoleva, socio e membro del direttivo del Lions Club di Sant’Agata.Inoltre presente il presidente Domenico Levita del Leo Barcellona P.G.

“Sono stati donati- afferma il presidente del Lions Club di Sant’Agata, Dott. Franco Di Maria- bombole d’ossigeno, saturimetri, guanti, visiere e camici monouso. Un sentito ringraziamento da tutti noi alla dott.ssa Nadia Rivetti, la farmacista, socia del Club di Barcellona”.