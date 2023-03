GIRO DI SICILIA 2023 – Presentate tappe e squadre

Giro di Sicilia 2023

Presentato questa mattina, presso il Palazzo d’Orlèans sede della Regione Siciliana, il Giro di Sicilia Crédit Agricole 2023. La corsa toccherà buona parte dell’isola, quattro le tappe in programma con partenza martedì 11 aprile da Marsala e gran finale venerdì 14 in quel di Giarre.

Annunciato tra i partenti il vincitore dell’ultima edizione, Damiano Caruso, e il Campione Olimpico su pista Elia Viviani.

11/04/2023 1ª tappa: Marsala-Agrigento, 159 km

Marsala-Agrigento, 159 km 12/04/2023 2ª tappa: Canicattì-Vittoria, 193 km

Canicattì-Vittoria, 193 km 13/04/2023 3ª tappa: Enna-Termini Imerese, 150 km

Enna-Termini Imerese, 150 km 14/04/2023 4ª tappa: Barcellona Pozzo di Gotto – Giarre, 216 km

Le Squadre

5 UCI WorldTeams

ASTANA QAZAQSTAN TEAM

BAHRAIN VICTORIOUS

INTERMARCHÉ – CIRCUS – WANTY

TEAM JAYCO – ALULA

UAE TEAM EMIRATES

8 UCI ProTeams

BINGOAL WB

EOLO-KOMETA CYCLING TEAM

GREEN PROJECT-BARDIANI CSF-FAIZANE’

HUMAN POWERED HEALTH

Q36.5 PRO CYCLING TEAM

TEAM CORRATEC

TEAM NOVO NORDISK

TUDOR PRO CYCLING TEAM

1 Nazionale

NAZIONALE ITALIANA PISTA

11 UCI Continental Teams

BELTRAMI TSA TRE COLLI

BIESSE – CARRERA

D’AMICO UM TOOLS

GENERAL STORE – ESSEGIBI – F.LLI CURIA

GW SHIMANO SIDERMEC

MG.K VIS COLOR FOR PEACE

SOFER – SAVINI DUE – OMZ

TEAM COLPACK BALLAN

TEAM TECHNIPES #INEMILIAROMAGNA

WORK SERVICE – VITALCARE – DYNATEK

ZALF EUROMOBIL FIOR

Dichiarazioni

Paolo Bellino, Amministratore Delegato di Rcs Sport: “Il rapporto con la Regione Sicliana è consolidato ormai da diversi anni come dimostra Il Giro di Sicilia, che riproponiamo ad aprile, e le altre iniziative organizzate di recente tra cui la Grande Partenza del Giro d’Italia del 2020 e la Palermo Sport Tourism Arena, manifestazione che ha avuto un grandissimo successo raccogliendo oltre 50mila presenze al Foro Italico nell’arco dei tre giorni. Questi eventi hanno una ricaduta molto importante sul territorio sia dal punto di vista turistico che dal punto di vista del ritorno d’immagine in quanto questa bellissima regione, una terra straordinaria ricca di tradizione, storia e cultura, sarà visibile in tutto il mondo. Questo flusso crea sviluppo al turismo e diventa un volano per l’economia del territorio che le ospita. Siamo certi che questa cooperazione possa continuare e portare vantaggi ad entrambi sia a breve che lungo termine”.

Elvira Amata, Assessore Regionale del Turismo e dello Sport: “Ci riempie d’orgoglio ospitare anche quest’anno, nella nostra meravigliosa Isola, il Giro di Sicilia. È come sempre una straordinaria occasione che ci proietta in un palcoscenico internazionale, offrendo la possibilità di far conoscere il nostro patrimonio turistico, culturale, architettonico, paesaggistico e monumentale, ma anche di valorizzare sempre di più la speciale carovana sportiva di indiscusso e consolidato pregio. Saremo presenti alle quattro tappe previste che attraverseranno i nostri territori per godere dello spettacolo e condividere la gioia e l’entusiasmo dei tanti appassionati e dei numerosi turisti che accorreranno alla competizione sportiva”.

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani

«Il Giro di Sicilia è ormai quella che si può definire una ‘classica’ delle competizioni su strada. Grazie alla collaborazione tra la Regione Siciliana ed RCS Sport, non escludendo per il futuro la presenza anche di altri partner, riusciamo a portare i grandi campioni del ciclismo negli angoli più belli della Sicilia. Ed è fondamentale puntare su questi grandi eventi per promuovere al meglio la nostra Isola».

«Da Marsala ad Agrigento, da Canicattì a Vittoria, da Enna a Termini Imerese e da Barcellona Pozzo di Gotto a Giarre, sette province su nove saranno toccate dalle quattro tappe. Sono certo che i tantissimi appassionati e i semplici curiosi saranno presenti in massa per testimoniare il loro affetto e il tifo per i grandi campioni. Queste grandi gare internazionali – ha aggiunto Schifani – consentono di mostrare tutte le bellezze paesaggistiche, architettoniche e monumentali della nostra Isola da un punto di vista diverso e inevitabilmente offrono un contributo fondamentale allo sviluppo del turismo attraverso il grande sport».