GIRO D’ITALIA 2023 – C’è aria di Sicilia con la pattese Cassiopea

La grande scommessa del Giro d’Italia 2023

SEA & CASSIOPEA

La nuova sinergia sviluppata tra il consorzio pattese “Cassiopea”, la consociata ErigoPro e la piemontese SEA Soluzioni Eco Ambientali, azienda che vanta un solido know-how nel settore della raccolta differenziata, derivante da un’esperienza ventennale, apre nuovi ed interessanti scenari di sviluppo e di impegni, ma anche di occupazione e formazione, come ha evidenziato l’advisor della Cassiopea, il dottor Giuseppe Pettina.

Il Giro d’Italia, ormai prossimo al suo avvio, toccherà con la 10^ e la 14^ tappa due centri dove il gruppo SEA\CASSIOPEA cura la raccolta differenziata.

“Un’occasione unica per presentarsi al meglio e che ci proietta sotto gli occhi dei riflettori di tutta la nazione” assicura Pettina, e che aggiunge ” Un grande impegno tecnico e professionale al quale da settimane stiamo già lavorando”.

Ed intano è stata lanciata una campagna di comunicazione che punta a creare punti di interesse e di collaborazioni con i cittadini per vincere la grande scommessa ambientale, che è tra gli obiettivi e le strategie dell’azienda che ha la sua sede Amministrativa a Villanova Canavese, alle porte di Torino, e che già può vantare una solida presenza in Piemonte (Provincie di Torino, Asti, Biella e Cuneo), in Liguria (Provincia di La Spezia), Toscana (Provincia di Prato) e Lombardia (Provincia di Brescia), Lazio (Roma) e Trentino (Alto Garda

Il comunicato stampa

Non c’è traguardo più bello di un mondo più pulito”

Bra e Mergozzo

Due paesi, tra i tanti dove il Gruppo SEA\CASSIOPEA cura il servizio della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani saranno quest’anno sedi del transito del Giro d’Italia.

Da Bra infatti partirà la dodicesima tappa, il 18 maggio, mentre, costeggiando il lago Maggiore, il 20 maggio (la 14ª tappa) passerà da Mergozzo, per l’arrivare a Cassano Magnago.

Due paesi, Bra nel cuneese e Mergozzo (nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola) che si apprestano a vivere grande giornata di sport e di attenzioni, sotto i riflettori delle telecamere di mezzo mondo.

Infatti il Giro d’Italia è un evento internazionale senza pari, l’occasione per mostrare al mondo la grande bellezza del territorio che va oltre il valore della stessa manifestazione sportiva diventando una vetrina mediatica senza paragoni. E’ l’occasione per raccontarci attraverso le emozioni del ciclismo. Una vera e propria opportunità per cittadini, i borghi e le città che vedono transitare la carovana del Giro.

Consapevoli di ciò ognuno partecipa e si “dona” come può, perché l’Italia è una terra con un patrimonio artistico, storico e naturale da esportare in tutto il mondo, e il Giro d’Italia è la cornice perfetta per questo splendido quadro.

Compito importante lo assolvono le aziende che devono curare i luoghi, la pulizia, il decoro, la raccolta die rifiuti, prima e dopo il passaggio della gara, che diventa anche un tema che riguardala sicurezza e l’ambiente.

Il sindaco Gianni Fogliato e l’assessore allo Sport Daniele Demaria del comune di Bra ne sono da tempo consapevoli ed all’uopo si stanno attivando.

Il sindaco e l’assessore hanno detto: “La nostra città per un giorno sarà Capitale del ciclismo: un risultato importante dal punto di vista sportivo, turistico, sociale, economico e di valorizzazione del territorio. Sarà una partenza non solo agonistica e sportiva, ma anche un forte investimento per la promozione del nostro territorio e delle sue eccellenze a livello internazionale. Ora inizia un cammino affascinante e impegnativo di coinvolgimento, sinergia e valore, affinché la città si faccia trovare pronta a questo importante appuntamento”.

La SEAECO, in sinergia con Il CONSORZIUO CASSIOPEA, stanno attivando ogni risorsa per tirare a lucido i paesi che ospiteranno il transito dei corridori, e ovviamente non solo le strade interessate alla gara.

Giuseppe Pettina, l’Advisor del consorzio Cassiopea, evidenzia come quest’occasione sia una grande scommessa per tutti- Una scommessa che di deve assolutamente vincere, e spiega che la campagna pubblicitaria avviata vuol cogliere nel segno tramutando l’evento sportivo in un’azione di sensibilizzazione tesa all’invito, partendo dai più piccoli, della necessità di effettuare la raccolta differenziata, abituarsi al riciclo dei materiali, e soprattutto a puntare in alto verso le città sempre più green

Olivero Vigna Suria, direttore generale della Sea, dalla sua ha evidenziato di come il passaggio della gara possa diventare un grande programma educativo dove al fianco ai valori positivi riferiti alla pratica sportiva e al fairplay dei corridori si possano affrontare tematiche importanti relativi alla tutela ambientale.

Una delle mission, da sempre, della SEA – Soluzioni Eco Ambientali che porta con sé un solido know-how derivanti dall’esperienza maturata negli anni nei servizi di igiene urbana.

La SEA\CASSIOPEA opera al momento in Piemonte, Toscana, Lombardia, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia e da tempo ha rotto quel paradigma ha relegato il mondo della raccolta differenziata dei rifiuti urbani ad una semplice “pulizia delle strade” tramutando la realtà aziendale nell’essere pioniera del 4.0 applicato alle attrezzature per l’igiene ambientale. Metodologie di lavoro hanno la validazione scientifica di atenei quali Politecnico di Torino, Università degli Studi di Torino, Università degli studi di Trento e Università degli Studi di Salerno ed enti come il CIM 4.0 – Competence Center di Torino.