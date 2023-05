INCASTRATI NELLA RETE – Il convegno di Sant’Agata Militello…un’occasione per riflettere tra revenge porn e adescamento dei minori

“Un click, quello che chiamiamo semplicemente “inoltro” può avere conseguenze gravissime se non addirittura estreme”.

Esperti a confronto sui aspetti giuridici, investigativi e psicologici che riguardano il revenge porn e l’adescamento di minori in rete, nel convegno che si è svolto ieri mattina, sabato 27 maggio, al Castello Gallego a Sant’Agata di Militello,

“Incastrati nella rete”, è stato il titolo, ma anche il punto di partenza di tutti i contributi dati al convegno organizzato dall’Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani, in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Patti, il comune di S. Agata di Militello e la Wolters Kluwer. L’incontro partecipato anche da molti giovani proventi dai licei e dalla scuole del luogo si proponeva, cogliendo in pieno l’obiettivo, dell’essere un momento per conoscere e riflettere su un fenomeno delicato e complesso, ma di grande attualità.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di S. Agata Militello, Bruno Mancuso, di Gian Ettore Gassani presidente Nazionale AMI, e dell’avvocato Rosa Nastasi, responsabile area per la Sicilia dell’Osservatorio violenza e suicidio è intervenuta, via web, l’avvocato Micaela Bruno, presidente AMI Molise, quindi la dottoressa Federica Urban, Sostituto Procuratore della Repubblica al Tribunale di Patti; il dottor Marcello La Bella, primo dirigente della Polizia di Stato del Centro Operativo Sicurezza Cibernetica della Sicilia Orientale; lo psicologo Stefano Callipo presidente nazionale dell’Osservatorio violenza e suicidio e l’avvocato Francesco Pizzuto, componente del Consiglio Nazionale Forense.

Nel corso dell’incontro si è svolta, preceduta da un’intesa clip video che ha tratteggiato il “chi era” Tiziana Cantone, vittima di un episodio di revenge porn nel 2016, l’intervista alla madre, Maria Teresa Giglio, che non ha mai smesso, anche lottando contro muri di gomma eretti da miopie processuali, ma anche “notabili” campani, di chiedere verità sulla morte della figlia, non credendo assolutamente all’ipotesi del suicidio.

Un obiettivo che potrebbe concretizzarsi visto che il caso è stato recentemente, dopo una frettolosa archiviazione, riaperto con nuovi elementi che potrebbero totalmente riscrivere la storia della trentatreenne di Casal di Napoli trovata morta, dopo una lunga e dolorosa vicenda giudiziaria legata alla diffusione in rete di alcuni suoi video pornografici amatoriali.

Maria Teresa Giglio è stata intervista da Massimo Scaffidi.

“L’evento di oggi ci ha dato la possibilità di riflettere – ha detto l’avvocato Maria Sinagra, Responsabile A.M.I. Sez. territoriale Patti – Tutti e dico tutti in sala abbiamo potuto constatare come un gesto banale, un click, quello che chiamiamo semplicemente “inoltro” può avere conseguenze gravissime se non addirittura estreme”. Poi al termine del seguito convengo ha aggiunto: “L’argomento del “Revenge Porn” è stato affrontato in varie sfaccettature, da quella giuridica a quella psicologica per passare dal caso di cronaca.

La sig.ra Giglio madre di Tiziana Cantone ha fatto percepire in modo palpabile il dolore che si cela dietro la morte di una ragazza rimasta “incastrata nella rete”. Interessante è stato poter percorrere insieme al dott. L a Bella e quindi alla Polizia di Stato, le insidie della rete, le difficoltà delle indagini, le evoluzioni ma anche potere constatare quanto residua dopo anni ed anni di quello che possiamo definire immagini incriminate, incastrate nella rete senza alcun “oblio””.

Continuando l’avvocato Sinagra ha sottolineato: “Un linguaggio privo di formalismi quello utilizzato oggi dai relatori che è arrivato anche ai tanti ragazzi presenti in sala. Sono davvero soddisfatta. Ero quello che mi ero prefissata nel mentre organizzavo il convegno. Ritengo essere stata la scelta giusta la decisone di trattare questo tema. Ma non è certo l’ultima. La rete nasconde ancora tanto e quindi torneremo sull’argomento, per non restare insensibili per fare riflettere, per chiarire, ove ce ne fosse bisogno, che un semplice “inoltro”, un “commento” possono davvero fare male. Per fare riflettere su una domanda “ma se capitasse a me?”. L’evento è stato chiuso con l’impegno di rivedersi.

ll Convegno era accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Patti (n. 3 Crediti Formativi di cui 1 in deontologia)

La scaletta degli interventi

Saluti

Dr. Bruno Mancuso – Sindaco del Comune di Sant’Agata di Militello

Avv. Gian Ettore Gassani — Presidente Nazionale AMI

Avv. Pierpaolo Damiano – Responsabile Sez. territoriale AMI Napoli Nord Responsabile A.M.I.

Avv. Rosa Nastasi — Responsabile Area per la Sicilia Osservatorio violenza e suicidio Sezione Territoriale di Patti

RELAZIONI

Revenge porn e adescamento minorenni – Avv. Micaela Bruno – Presidente AMI Molise

Procedure e casistica – Dott.ssa Federica Urban – Sostituto Procuratore della Repubblica c/o Tribunale di Patti

La Rete: indagini e criticità – Dr. Marcello La Bella – Dirigente Centro Operativo Sicurezza Cibernetica Sicilia Orientale- Primo Dirigente della Polizia di Stato

Le vittime, il dolore di chi ha vissuto e la lotta di chi resta – il giornalista Massimo Scaffidi intervista la sig.ra Maria Teresa Giglio

Le Lesioni invisibili. Come educare i carnefici e come curare le vittime! – Dr. Stefano Callipo – Presidente Nazionale Osservatorio Violenza e suicidio Psicologo Clinico, Giuridico e Psicoterapeuta.

I processi mediatici e l’Avvocato: aspetti deontologici – Prof. Avv. Francesco Pizzuto — Componente del Consiglio Nazionale Forense

MODERAZIONE E CONCLUSIONI

Avv. Maria SINAGRA — Responsabile A.M.I. Sez. territoriale Patti

Avv. Francesco GENOVESE -Presidente A.M.I. Sezione Distrettuale di Messina