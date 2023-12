INCHIESTA ANAS – Verdini e Ponte sullo Stretto: esiste un collegamento?

La nota dell’onorevole Fabio Granata, Presidente Articolo Nove

L’inchiesta Anas-Verdini potrebbe rimescolare le carte in maniera interessante e decisiva sul progetto di costruzione del Ponte sullo Stretto.

Prima dell’approvazione del decreto sul Ponte, certamente vi erano stati incontri tra Salini, Salvini e il presidente del comitato scientifico Prestininzi. In particolare Matteo Salvini, prima di varare il decreto Ponte, aveva incontrato l’ex ministro Pietro Lunardi e il costruttore Pietro Salini.

Il primo, Lunardi, da Ministro del governo Berlusconi, aveva seguito la gara per l’affidamento del progetto dell’opera, gara poi vinta dal consorzio Eurolink.

Il secondo, Salini, è il patron dell’azienda, oggi Webuild, che detiene oltre il 40 per cento delle azioni del consorzio in questione e che adesso si rivede in pista per l’opera, nonostante avesse fatto una causa miliardaria allo Stato.

Nel frattempo la riesumata società “Ponte sullo Stretto” (la stessa che è già costata allo Stato oltre 1 miliardo di euro senza porre neanche la prima pietra…) e guidata dall’ineffabile Pietro Cucci (recentemente condannato per il crollo di un viadotto realizzato dall’Anas), società al 100% pubblica, continua a negare l’accessibilità agli atti e al progetto(non esecutivo) e all’atto negoziale tra Webuild e società “Ponte sullo Stretto”.

Precedentemente il Governo Meloni, su proposta di Salvini, ha “sapientemente” eliminato ogni tetto retributivo agli incarichi a professionisti, tecnici, avvocati, giornalisti e faccendieri vari interessati al Ponte. Contemporaneamente anche nella manovra oltrechè nel Pnrr, il Governo sottrae enormi risorse agli interventi su Ferrovie, strade, rischio idrogeologico, rammendo urbano, soprattutto in Sicilia e in Calabria.

Una autentica vergogna che forse ciò che emerge dalla inchiesta potrà contribuire a bloccare definitivamente.

On. Fabio Granata – Presidente Articolo Nove