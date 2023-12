SINAGRA – Presentato il calendario della Pro Loco

Calendario dedicato al matrimonio e alla giornata dell’amore

Giunge alla diciannovesima edizione il calendario edito dalla Proloco di Sinagra, un progetto visionario che ogni anno abbraccia aspetti culturali, tradizionali di profonda importanza per l’associazione e il territorio. Per il 2024 il motore che ha fatto muovere il vasto gruppo di lavoro, è il tema del matrimonio.

La sede della Proloco vanta una collezione di oltre settanta abiti da sposa donati per la realizzazione di un museo vero e proprio, dov’è possibile ammirare abiti cerimoniali datati dal 1920 ai giorni nostri. Da questo nasce l’idea fulcro del calendario almanacco. Le tradizioni e l’evoluzione di questa unione, sono state raccontate e mostrate da esperti del settore e da chi conosce ogni sfaccettatura di un gesto antichissimo denso di un significato intramontabile.

Il coordinatore editoriale di questo lavoro minuzioso è stato Marcello Proietto di Silvestro, giornalista e past president di Ristoworld Italy. La sala d’armi di Palazzo Salleo ha ospitato la conferenza stampa, alla presenza di Antonino Musca, sindaco di Sinagra, Enza Mola, infaticabile presidente della Proloco, Giuseppe Mancuso, maestro della banda municipale, che si è soffermato sulla serenata come momento romantico e ormai quasi dimenticato, Franco Fogliani, già dirigente scolastico e cultore di filosofia teoretica Università di Messina e Paola Radici Colace, già ordinario di filologia classica Università di Messina che hanno illustrato la parte storica e le origini del matrimonio, parlando di tradizioni antiche come il matrimonio per procura.

Ospite d’onore l’executive chef patisser Tommaso Molara, campione del mondo in carica di pasticceria e cioccolateria artistica, che oltre ad aver donato una splendida torta nuziale in pasta di zucchero che andrà ad arricchire l’esposizione del muso degli abiti da sposa, ha parlato della forza di volontà che muove i passi di chi vuole realizzarsi e dei sogni che devono essere sempre perseguiti per raggiungere un obiettivo.

«Ringrazio tutti per il lavoro meraviglioso – ha commentato Enza Mola – autori, tecnici, grafici, sponsor e quanti hanno prestato la loro opera. Un ottimo lavoro di squadra che ha permesso la pubblicazione di questo gioellino editoriale».

A seguire Enza Mola è stata premiata con il premio Gogòl, ambasciatrice del sorriso. Il premio Gogòl, da una idea di Mauro Todaro, è un progetto partito da Enna che ha come obiettivo quello di sommergere il mondo di sorrisi. È un simbolo per chi ha un obiettivo e lo persegue con tutte le sue forze. Tra i personaggi che hanno ricevuto questo significativo premio ci sono Papa Francesco, Mogol, Valentino Rossi, Noa e molti altri del mondo dello spettacolo e della cultura.

Mentre a nome di Ristoworld Italy, il campione del mondo Tommaso Molara ha consegnato il collare accademico e la giacca professionale a Carmelo Agnello, giovane pasticcere sinagrese che da poco è entrato a far parte dell’associazione.

Questa la scansione dei mesi con gli autori. Barbara Mirabella (PR & marketing manager, organizzatrice di Sposami, salone nazionale della sposa); Paola Radici Colace (già professore ordinario di Filologia classica, Università di Messina); Filippo Grasso, docente universitario di analisi di mercato, Scienze del Turismo, Università di Messina); Giulia Nives Proietto (fashion designer);

Anna Martano (Prefetto per la Sicilia dell’Accademia italiana gastronomia e gastrosofia storica, scrittrice ed esperta di cibo e tradizioni alimentari del mediterraneo); Tommaso Molara (campione del mondo di pasticceria e cioccolateria artistica, pastry consultant e docente); Agata Consoli (campionessa nazionale di cake designer); Andrea Finocchiaro (fondatore di Ristoworld, chef e docente); Titti Dell’Erba (sommelier e wine communicator); Maria Giovanna Costa (stilista e fashion designer); Giuseppe Mancuso (maestro direttore della Banda “V. Bellini” di Sinagra); Franco Fogliani (già dirigente scolastico, cultore di filosofia teoretica, Università di Messina).

Un grazie speciale a Giacomo Bertino che ha curato la grafica; Emanuela Mola, vicepresidente della Proloco, per la cooperazione; Michaela Pinto e Carmelo Bongiorno per le foto; Gloria Russo Fano e Antonio Nardo per la collaborazione. Il calendario viene distribuito gratuitamente e inviato alle massime autorità religiose e civili nazionali e regionali.