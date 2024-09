INCLUSION FEST – Andria ospita la nuova tappa dell’Inclusion Fest, un evento dedicato al dialogo e all’inclusione sociale

Inclusion Fest, il festival itinerante dedicato alla valorizzazione dell’inclusione e del rispetto delle differenze

L’Inclusion Fest, il festival itinerante dedicato alla valorizzazione dell’inclusione e del rispetto delle differenze, arriverà ad Andria il 13 settembre 2024. Organizzato dal LSi dell’Università di Foggia, il festival (giunto ormai alla sua nona edizione) coinvolgerà studenti, docenti in formazione, rappresentanti delle istituzioni locali e delle associazioni del territorio, esperti del settore, tutti uniti dall’intento di favorire il dialogo e aumentare la consapevolezza su questi temi così importanti.

L’Inclusion Fest si terrà a partire dalle ore 15:00 presso la Biblioteca comunale “Giuseppe Ceci” e si aprirà con i saluti istituzionali dei docenti Luigi Traetta, coordinatore dei Corsi di Formazione per le Attività di Sostegno (TFA), della coordinatrice Giusi Antonia Toto e del Prof. Giorgio Mori, delegato del Rettore alla Didattica. Interverranno, poi, alcuni rappresentanti delle istituzioni locali, tra cui il Sindaco di Andria, l’Assessore alla Disabilità, la Consigliera Comunale Angela di Bari, l’Assessore alle Radici, la Consigliera regionale Grazia Di Bari, il Garante della Disabilità della Regione Puglia Antonio Giampietro.

L’evento proseguirà con interventi motivazionali e testimonianze di molteplici esperti, come l’osteopata Roberto Grasso, esperto in disabilità; lo scrittore con disabilità Miky Di Corato, autore del libro “La grande avventura” e Titty Ieva, ballerina con SLA, conosciuta anche per la sua partecipazione a “Ballando on the road”.

Alle 17:00 si terrà una tavola rotonda con le associazioni locali, tra cui la Fondazione sulle Neurodiversità, rappresentata dall’Avv. Francesco Bruno, l’associazione Hi Nic con Annamaria dell’Olio e Francesco Basile, e il Centro Zenit con Antonello Fortunato.

La giornata si concluderà alle ore 18:30 presso la Villa Comunale di Andria con un momento dedicato all’intrattenimento, con un’esperienza enogastronomica. A rendere ancor più speciale la serata sarà l’esibizione di Letizia Ghita, una giovane affetta da SLA, che danzerà insieme a Gianpaolo Brescia, ballerino della scuola di ballo paralimpica Monton de Estrellas. La loro performance sarà accompagnata dal complesso musicale diretto da Barbara Crapolicchio.

Con questa iniziativa, l’Università di Foggia ribadisce il suo impegno nel promuovere il dialogo sull’inclusione, favorendo il coinvolgimento attivo delle diverse realtà sociali e culturali del territorio, come sottolineato dalla presidentessa di CerBelli, dott.ssa Lucia Melchiorre. L’associazione CerBelli, infatti, ha sempre sostenuto l’obiettivo di assicurare pari opportunità per tutti gli individui, attraverso azioni concrete e la costruzione di una società solidale. L’Inclusion Fest, pertanto, rappresenta per le associazioni una possibilità concreta per sensibilizzare il prossimo e stimolare dei cambiamenti duraturi nel tempo.

Come dichiarato dalla professoressa Giusi Antonia Toto, ordinaria di Didattica e Pedagogia Speciale nonché coordinatrice dell’evento, l’Inclusion Fest costituisce un’importante occasione per riflettere e sensibilizzare su diversi aspetti dell’inclusione sociale. Infatti, non si limita a essere un semplice evento, ma rappresenta un’iniziativa ambiziosa volta a provocare un cambiamento culturale significativo nella società. L’intento principale è quello di creare uno spazio di riflessione e dialogo sull’inclusione in grado di superare il dibattito teorico e concretizzarsi in azioni tangibili. Per raggiungere tali obiettivi, L’inclusion Fest mira a coinvolgere attivamente non solo il mondo accademico e gli specialisti del settore, ma anche ogni singolo individuo della comunità, promuovendo una partecipazione globale per costituire una società più equa.

Anche il Prof. Luigi Traetta, coordinatore del TFA sostegno presso l’Università di Foggia, ha sottolineato l’importanza dell’Inclusion Fest come strumento per un ambiente di apprendimento inclusivo, così da consentire a tutti gli studenti, indipendentemente dalle loro capacità o background, di esprimere il proprio potenziale. Secondo il prof. Traetta, la diversità deve essere vista come una risorsa e le iniziative come l’Inclusion Fest sono fondamentali per sensibilizzare e coinvolgere la comunità educativa, favorendo la creazione di un sistema formativo in grado di rispondere alle esigenze di ogni individuo e promuovere una crescita collettiva e armoniosa.

Per ottenere maggiori dettagli su questo e sugli altri eventi organizzati dal Learning Sciences Institute, è possibile contattare direttamente l’istituto via email all’indirizzo lsi@unifg.it. Inoltre, è consigliato seguire le pagine social ufficiali @learningsciencesintitute per rimanere aggiornati sulle novità e sulle iniziative future.