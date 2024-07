ITALEXIT – Ad Oliveri, ieri, un incontro-dibattito mentre si aprono tre nuovi circoli

Uscire dalla UE e scardinare il neoliberismo”

comunicata la nascita di tre circoli: a Barcellona Pozzo di Gotto, a Mazzara del Vallo e ad Agrigento

Ieri si è tenuto ad Oliveri nel salone dell’Hotel Riviera l’incontro-dibattito organizzato dalla sede provinciale di Italexit (il partito fondato di recente dal Sen. Gianluigi Paragone, dopo la sua fuoriuscita dal partito dei 5Stelle) su “Uscire dalla UE e scardinare il neoliberismo” che è stato moderato da Franco Tiano (componente del direttivo regionale) che ha anche parlato di “Rafforzamento dell’Autonomia, autodeterminazione e produttività Turistica dell’Isola”: non è casuale che Franco Tiano, tra i fondatori del movimento Sicilia autonoma, insieme a Natalino Natoli, abbiano accettato di ricoprire l’incarico di responsabili regionale per la Sicilia orientale, e responsabili per la provincia di Messina: il senatore Gianluigi Paragone, infatti, in merito alle problematiche dell’isola ha idee sovrapponibili a quelle di Sicilia autonoma e in una riunione ad hoc ha affermato di voler abbracciare e sostenerne i suoi progetti.

Purtroppo da evento pubblico, a causa delle nuove disposizioni di contrasto all’epidemia del Covid19, si è stati costretti a tenerlo a porte chiuse e a trasformarlo, dunque, in una riunione operativa e di lavoro.

E’ intervenuto all’incontro-dibattito, per porgere i saluti dell’amministrazione comunale, il sindaco di Oliveri, Francesco Iarrera.

I relatori sono stati:

Avv. Luigi Savoca (Coordinatore del direttivo regionale ItalExit) – “La politica regionale di ItalExit”;

Natalino Natoli (componente del direttivo regionale Messina)- “Verso l’organizzazione capillare di ItalExit- i Circoli”;

Avv. Marco Vicari (componente direttivo provinciale ItalExit di Messina) “Rappresentatività e territorio”;

Prof. Luca Pinasco (economista e componente del direttivo regionale, Catania) – “Aspetti economici e produttivi dell’Isola. Il lavoro”;

Dott. Anna Zizzo (componente direttivo regionale Catania)- “La politica al servizio del fare”.

Hanno presenziato il prof. Filippo Grasso, chiamato a far parte, quale consulente tecnico esterno al partito, della Commissione Turismo e Santo Musumeci e Luigi Rigano, fondatori del circolo ItalExit di Catania, che vanta il primato di essere stato il primo fondato in Italia.

Si è, infine, proceduto a sancire l’apertura del Circolo Provinciale, che opererà nel territorio per costruire una rete capillare di circolo nei vari Comuni della Città Metropolitana di Messina, che sarà coordinato dall’Avv. Marco Vicari e dal Vice coordinatore, Nazareno Augliera. Il coordinamento femminile sarà capeggiato da Cettina Impalà e Cetty Tripoli, mentre il gruppo giovanile da Silvia Bonanno, Tino Natoli, e Alessio Scattareggia, coordinatori di Messina e Provincia.

L’Avv. Luigi Savoca, s’è fatto latore di un messaggio del senatore Gianluigi Paragone e ha annunciato che nella prima settimana di novembre sarà a Messina per una riunione organizzativa e a sostegno del territorio e del nuovo gruppo politico.

Nel contesto dell’incontro è stata comunicata la nascita di altri tre circoli:

– a Barcellona Pozzo di Gotto, coordinato dal Prof. Carmelo De Pasquale;

– a Mazara del Vallo, coordinato da Christian Asaro;

– ad Agrigento, coordinato da Antonio Damaso;

Infine, è stata annunciata la prossima apertura di un circolo in un Comune della zona Ionica a guida di Lumia Salvatore