L’ADDIO A DONNA VITTORIA – Un Simbolo di Gentilezza e Comunità

Il tranquillo borgo di Lacco, sospeso tra il crinale delle colline tra Brolo e Piraino, piange la perdita di una delle sue figure più amate e rispettate.

Una popolana popolare

A 86 anni, si è spenta Donna Vittoria Messina, nota da tutti come “Vittoria du Laccu”. Ma per i più anziani, era anche “Vittoria d’America”, un affettuoso soprannome ereditato dalla madre Angela in seguito – forse, ma non si sa perchè – all’emigrazione verso il “nuovo mondo”.

Con il suo volto gentile e sempre sorridente, Vittoria incarnava l’essenza stessa della comunità. Da giovane la caratterizzava una bellezza raffinata che ha conservato fino alla fine. La sua presenza era un faro di positività e saggezza, animata da una battuta pronta, anche sagace e pungente fatta di doppi sensi, e da un’umanità travolgente. Il suo cuore era generoso, riversando sempre affetto su figli, nipoti e coloro che avevano la fortuna di conoscerla. Le piattaforme social si riempiono di omaggi e commenti apprendendo la sua dipartita. Un abbraccio virtuale verso i suoi figli che scrivono: “Essere stati amati tanto profondamente ci protegge per sempre, anche quando la persona che ci ha amato non c’è più. È una cosa che ci resta dentro, nella pelle.”

L’assenza di Donna Vittoria lascerà un vuoto profondo nella contrada, ma anche un ricordo forte.

I suoi sorrisi gentili e le sue parole sagge costituivano un pilastro della comunità, un esempio di amore e disponibilità. Ancora oggi, chi l’ha conosciuta ricorda come, da bambina, correva tra gli sfollati brolesi durante la Seconda Guerra Mondiale, portando uova e pane appena sfornato alle famiglie che per sfuggire ai bombardamenti americani si erano rifugiati in quella contrada; un gesto che ne rifletteva la natura premurosa.

Donna Vittoria, con il suo spirito indomito e la sua prontezza a sorridere nonostante le avversità che spesso la colpivano, ha affrontato ogni sfida con grazia e determinazione. Il suo sorriso, così come il suo impegno sociale, non si sono mai affievoliti nel tempo. E ora, mentre la comunità si unisce nel ricordo di questa figura iconica, si percepisce quanto la sua mancanza renderà Lacco più povera, privandola della gentilezza, dell’aggraziato spirito e dell’umanità disponibile di Donna Vittoria.

“Vittoria d’America”, ha attraversato il tessuto sociale del borgo con passione e dedizione.

Era una donna che aveva sperimentato le gioie e i dolori della vita, abbracciando con amore i suoi figli, nipoti e familiari. Era un fulgido esempio di impegno comunitario, che non aveva bisogno di riconoscimenti formali per essere un faro di positività e cambiamento. Anche senza l’avvento dei social media, era stata un’ambasciatrice della comunità, portavoce di disagi e novità, sempre pronta a difendere gli interessi di tutti, non abbassando lo sguardo davanti a Sindaci, Guardie, amministratori. Se era nel giusto nessuno la fermava.

Infatti Vittoria Messina, con il suo carattere inarrestabile e il suo spirito combattivo, non esitava a esprimere le proprie opinioni e a cercare soluzioni, voleva sempre dignità per la sua contrada anche per quella corrispondenza che tardava ad arrivare.

Spesso, si faceva strada verso il paese, di buon mattino, sia a piedi che con la corriera, per far sentire la sua voce e difendere le cause giuste. Irrompeva nel comune, cercava e richiedeva certificati per chi, dal Lacco aveva difficoltà a muoversi. Era un fiume in piena, sempre pronta a difendere ciò in cui credeva.

La comunità di Lacco dice addio con gratitudine e affetto a Donna Vittoria Messina, una donna che ha lasciato un’impronta indelebile nei cuori di tutti coloro che l’hanno conosciuta. La sua gentilezza, il suo sorriso e il suo impegno rimarranno un faro di ispirazione e un esempio di amore per gli altri.

Grazie di cuore, Donna Vittoria, per tutto ciò che hai donato non solo alla tua amata contrada.

