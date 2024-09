LEGA – Germanà: boom adesioni spontanee in Sicilia a sostegno Salvini

Prossimo weekend di gazebo a sostegno di Matteo Salvini

“Nelle piazze della Sicilia tanti cittadini hanno dimostrato il loro sostegno a Matteo Salvini. Anche se non abbiamo ancora il dato definitivo, si registra tra ieri e oggi un boom di adesioni spontanee ai gazebo, con centinaia di firme in difesa del nostro segretario. Chi pensa di utilizzare la giustizia per abbattere il nemico sbaglia e la storia ce lo insegna: dopo la richiesta di carcere è scattata una solidarietà che va oltre il colore politico. La famiglia della Lega, con nuovi tesserati, si prepara all’appuntamento del 6 ottobre a Pontida e al prossimo weekend di gazebo a sostegno di Matteo Salvini, a processo per aver difeso l’Italia e la Sicilia dall’immigrazione clandestina”.

Così il senatore Nino Germanà, commissario della Lega in Sicilia.