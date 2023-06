MILAZZO – Pianificazione strategica e tempistica delle opere da realizzare, conferenza stampa del sindaco Pippo Midili

Pianificazione strategica del territorio tra cose fatte e da fare in ottica anche delle opportunità offerte dal Pnrr

Pianificazione strategica del territorio tra cose fatte e da fare in ottica anche delle opportunità offerte dal Pnrr. Questo il tema affrontato dal sindaco Pippo Midili nel corso di una conferenza stampa che ha registrato anche la presenza di assessori e consiglieri comunali di maggioranza. Un appuntamento che ha permesso al primo cittadino di fissare i tempi per l’avvio di quattro importanti cantieri legati appunto al Piano nazionale di ripresa e resilienza dal quale il Comune ha ottenuto oltre 5 milioni di euro. Si tratta dell’ex mercato coperto interessato da un intervento di riqualificazione per l’importo di 2 milioni e 200 mila euro, dell’area di San Paolino che sarà riqualificata (800 mila euro) al pari di quella esterna al Castello (825 mila euro), che consentirà la sosta dei bus turistici e poi il parcheggio di via G.B. Impallomeni (un milione e mezzo). “Opere – ha detto Midili – per le quali la Centrale unica di committenza ha completato tutte le procedure di aggiudicazione; entro il 30 giugno si dovrà procedere alla contrattualizzazione e entro il 30 settembre alla consegna dei lavori. Quattro cantieri importanti che daranno una nuova fisionomia al territorio e alla città”.

E a proposito di città, il sindaco si è soffermato anche sulla variante al Prg “il cui iter è stato sbloccato da questa Amministrazione dopo anni di inerzia che ha finito per favorire tanta cementificazione, in virtù degli interventi che peraltro in maniera legittima i privati riuscivano ad ottenere sulle cosiddette “zone bianche”. Ma è inconcepibile non regolare per tanto tempo il territorio. Noi lo stiamo facendo attendendo il lavoro dei progettisti e soprattutto senza dare alcuna indicazione perché sarebbe un reato. Contiamo entro fine anno di portare lo strumento urbanistico al vaglio delle forze politiche consiliari”.

Proseguendo nella sua esposizione, il primo cittadino si è soffermato sui lavori che si stanno realizzando a piazza Marconi laddove non esisteva un progetto, per cui non c’era neppure quindi la possibilità di un confronto, con ovvio riferimento alle contestazioni che sono seguite. In merito il sindaco Midili ha ribadito che “l’Amministrazione è disponibile ad ogni tipo di confronto, senza riserve e eccezione alcuna, “tranne con chi –ha precisato- non accetta le nostre idee per partito preso”. Da piazza Marconi all’ex scalo ferroviario, per fugare congetture gratuite ed assurde relative alla realizzazione di un’area per la sosta dei mezzi pesanti, affermando invece che in quelle aree sarà realizzato il primo parco urbano in Sicilia. Attraverso la progettualità “Traimari”, con un concorso di progettazione in fase di espletamento (cinque delle sette proposte presentate sono state ammesse).

Quindi accenni alla volontà di “realizzare l’isola pedonale nel centro cittadino, di riqualificare le piazze di San Pietro, San Papino e Santa Marina, nonché villa Nastasi e si auspica che un altro intervento possa essere fatto nello slargo di Sant’Antonio a Capo Milazzo”.