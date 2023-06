SOCIALDEMOCRATICI – Il socialista democratico Antonio Matasso firma petizione di +Europa per maggiore sostegno militare a Ucraina

Il segretario regionale dei Socialdemocratici della Sicilia, ha reso noto di aver firmato la petizione lanciata da +Europa

Il docente universitario Antonio Matasso, segretario regionale dei Socialdemocratici della Sicilia, ha reso noto di aver firmato la petizione lanciata da +Europa, finalizzata a sollecitare un maggiore sostegno militare all’Ucraina e alla resistenza partigiana del paese invaso dal regime russo. Secondo l’esponente del Sole nascente, «in occasione della Festa della Repubblica nata dalla Resistenza, è preciso dovere di tutti i democratici antifascisti chiedere che venga aumentato il sostegno militare in favore di chi, a distanza di oltre un anno, viene quotidianamente massacrato da una potenza militare tirannica, che qualifica come “terrorismo” le legittime contromisure degli ucraini aggrediti, ma non la sistematica distruzione di città, case, scuole e ospedali, con immane massacro di civili, che gli invasori russi portano avanti o rmai dal 24 febbraio 2022». Matasso ha pertanto lanciato un appello a sottoscrivere la petizione alla pagina Internet www.piueuropa.eu/free_ukraine, rivendicando «la coerenza coi valori del socialismo democratico, che si situano sempre dalla parte della libertà».