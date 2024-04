MUSICANDO – Successo a Sanremo per la corale dell’istituto comprensivo Lombardo Radice di Patti

I ragazzi del comprensivo hanno vinto il Festival Internazionale della musica scolastica (GEF)

Straordinario successo per i ragazzi della Corale dell’Istituto Comprensivo Lombardo Radice di Patti che, diretti dal maestro Sergio Camuti, hanno vinto il Festival Internazionale della musica scolastica (GEF). Una vittoria frutto di un lavoro lungo settimane e fatto di lunghi studi e prove da parte del maestro e di tutti i ragazzi impegnati nel concorso, di seguito l’elenco: Elena Albana, Achille Fortunato, Ginevra Fortunato, Costanza Ruvolo, Francesca Ruvolo, Barbara Mondello, Leonardo Stroppa, Matilde Giorgianni, Gian Marco Cappadona, Andrea Miriam Rossi, Carlotta Saccà, Gabriel Mantineo, Edoardo Maccagnano, Antonia Sofia Serraino, Dario Danesi, Maria Stella Gullotti, Lucrezia Piccione, Antonino Calabria, Gaetano Calamoneri, Asia Incicitta, Adelasia Scaffidi, Giulia Accordino, Iolanda Costanzo, Francesca Paratore, Petra Saddi, Marco Gomez Devnheth, Giacomo Sidoti, Filip Nici, Riccardo Gasparo, Carmelo Lembo, Gabriel Pelleriti.

Un plauso va fatto a tutti i collaboratori in particolar modo alla Dirigente Antonella Milici alle insegnanti Rosanna Perroni e Ivana Verdiraimo. Grande entusiasmo e orgoglio nelle parole del maestro Camuti che al termine del concorso ha dichiarato: “E’ una gioia immensa quella che stiamo provando, questa vittoria è un regalo per tutti coloro che hanno studiato e lavorato sodo affinchè fosse possibile raggiungere questo traguardo. Calcare il palcoscenico di Sanremo ci ha emozionato ed inorgoglito, vincere ci ha fatto realizzare un sogno. Voglio ringraziare tutti i ragazzi che sono stati davvero incredibili, precisi e perfetti nonostante l’emozione e l’ansia. Ci tengo a ringraziare anche la dirigente Antonella Milici, e le insegnanti Rosanna Perroni e Ivana Verdiraimo per il loro supporto e la loro disponibilità”. A premiare i ragazzi della corale è stato il cantautore Giuseppe Povia che si è complimentato vivamente con tutti per quanto realizzato.