NEBRODI CINEMA DOC – Incontro con il regista Stefano Sbrulli

Stefano Sbrulli, regista del pluripremiato “Donde los niños no sueñan”

Nell’ambito di “INCONTRI”, gli eventi collaterali del Festival Internazionale Nebrodi Cinema Doc, sabato 27 gennaio 2024 è previsto un doppio appuntamento con il cinema d’autore. Infatti, alle 11, Stefano Sbrulli, regista del pluripremiato Donde los niños no sueñan (Dove i bambini non sognano), incontrerà gli studente del Liceo “Lucio Piccolo”, mentre nel pomeriggio, alle 18, sempre a Capo d’Orlando, incontrerà il pubblico allo Spazio LOC. All’incontro con gli studenti parteciperanno, in diretta streaming, anche le altre scuole che hanno aderito al festival, sia del comprensorio che di altre regioni italiane.

Incontro al Liceo “Lucio Piccolo”

Durante l’incontro, al quale prenderanno parte la dirigente scolastica Lara Bollaci, il diretore del festival Franco Blandi e l’autore Stefano Sbrulli, sarà proietato l’ultimo lavoro del regista dal titolo Donde los niños no sueñan, il film documentario girato in Perù, che documenta con sensibilità e delicatezza il dramma di una madre che vede compromessa la salute dei propri figli a causa dell’inquinamento prodoto dalle miniere estrattive nel loro paese. Un film che ha ricevuto innumerevoli riconoscimenti in Italia e nel mondo e che, nel 2023 ha ricevuto, tra gli altri, il Premio Vitorio De Seta quale miglior documentario al Clorofilla Film Festival.

Dopo la proiezione il regista dialogherà con gli studenti presenti e con quelli collegati, rispondendo alle loro domande, raccontando della sua attività, in giro per il mondo, di documentarista e fotografo.

Incontro allo Spazio LOC

Nel pomeriggio del 27 gennaio, alle ore 18, allo Spazio LOC, il pubblico potrà assistere alla proiezione del film di Stefano Sbrulli e dialogare con l’autore. All’incontro, patrocinato dai comuni di Capo d’Orlando e Naso, prenderanno parte l’assessore alla cultura del comune di Capo d’Orlando Giacomo Miracola, Egidio Maio della rete Zero Waste Sicilia, Franco Blandi diretore del festival e il regista Stefano Sbrulli.

Come si ricorderà, lo scorso 20 dicembre il festival è stato presentato con un omaggio al regista Vitorio De Seta, nel centenario della nascita, organizzato in collaborazione con il comune di Naso, la Filmoteca Regionale Siciliana e la Scuola di Regia dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro. In quell’occasione è stato illustrato il Bando del Festival Nebrodi Cinema Doc, che dal primo gennaio 2024 ha aperto le porte alle opere di regista e i filmmaker indipendente che concorreranno all’assegnazione dei numerosi premi durante le fasi finali che si terranno dal 7 al 13 otobre 2024 nella splendida cornice del Convento dei Frati Minori e del Teatro Alfieri di Naso.

Il nostro obiettivo è promuovere la diversità delle voci indipendente che, atraverso l’arte cinematografica, si esprimono su tematiche cruciali che riguardano noi tutti e il pianeta in cui viviamo, stimolando la riflessione sulla società, la natura e la solidarietà. Condividere questa passione significa celebrare la capacità che il cinema può avere nell’ispirare e trasformare le nostre vite.