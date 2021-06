OPPORTUNITA’ 110% – Bonus e cessione credito. Cos’è e come funziona

Cessione del credito per imprese e privati, per saperne di più accedi gratuitamente al sistema di informazioni promosso dal Consorzio Stabile Cassiopea

Cessione del credito, una nuova opportunità per finanziare i lavori della propria abitazione attraverso il superbonus 110%.

Ma esattamente che cos’è? E come funziona? Questo sono i dubbi, le domande, le perplessità che spesso ci poniamo quando leggiamo, ascoltiamo, o ci giungono informazioni dai giornali e dalla Tv.

Da qualche giorno il Consorzio Stabile Cassiopea sta elaborando un progetto informativo, al momento solo telefonico, e poi per appuntamento diretto, ma presto con una fac sul sito e sulla pagina facebook, ma anche dice dottor Giuseppe Pettina, il presidente dell’consorzio stabile, anche con veri e propri forum pubblici, appena la normativa lo permetterà.

Con lo sportello telefonico BonusCasa i tecnici della Cassiopea, che si appresta ad aprire altri 30 cantieri di ristrutturazione in tutt’Italia nelle prossime settimane, dopo i primi dieci aperti a maggio, risponderanno alle domande, pronti a spiegare le ultime novità intorno a questa nuova opportunità, sia per i privati sia per le imprese coinvolte nei lavori.

Il Consorzio Cassiopea che ha sede a Milano, ed uffici operativi a Patti, in Sicilia, ma anche a Palermo, in Puglia ed in Emilia Romagna, ritiene che avere la giusta conoscenza sui meccanismi e le opportunità di quello che semplicisticamente viene definito “Superbonus110%” sia necessario per tutto quello che lo strumento finanziario innovativo rappresenta.

“Dialogando con i proprietari della abitazioni, i gestori dei condomini, gli aventi diritto ad accedere a quest’irripetibile opportunità avremo la possibilità di far comprendere cosa si intende per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, quali sono i prodotti e quali le condizioni sul mercato”.

Pettina spiega che oggi è fondamentale fare il punto, giorno dopo giorno, vista l’evoluzione della normativa e dello stesso mercato, di scoprire tutte le novità introdotte dalla nuova agevolazione fiscale per chi effettua interventi di riqualificazione degli immobili.

Partendo sempre da un dato di fatto: le banche possono favorire la realizzazione degli interventi agevolati dal bonus fiscale anticipandone l’importo e finanziando i lavori anche a chi al momento non ha la disponibilità necessaria.

E a tal proposito il Consorzio Cassiopea ha sviluppato una rete importante atta ad interfacciarsi con l’apparato economico-finanziario, che diventano partners del consorzio per favorire la realizzazione degli interventi agevolati dal bonus fiscale anticipandone l’importo e finanziando i lavori anche a chi al momento non ha la disponibilità necessaria.

Per info:

Milano: 02 80898929

Patti: 0941 18330372

Mobile: 377 0957475

Articolo promozionale-informativo