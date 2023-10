PAMELA MANCONI – Vince il “premio platea” e conquista il pubblico del Teatro Troisi di Napoli

con la canzone “E Vola ‘a vocia mia” conquista il pubblico del Teatro Troisi di Napoli e vince il “premio platea”.

La favola di un sogno che continua a mietere successi. E diventa sempre più reale.

E’ la storia di Pamela Mancone, in arte Pamela Cantante, nata da mamma santangiolese e padre napoletano, cresciuta e vissuta nel piccolo centro nebroideo di Sant’Angelo di Brolo. L’artista è reduce dal successo ottenuto lo scorso 6 e 7 ottobre al Teatro Troisi di Napoli, dove si è tenuta la seconda edizione del Premio ‘O sole ’e Napule. A Pamela è stato attribuito il riconoscimento del pubblico, ossia il “premio platea”, tributato dal pubblico napoletano dopo un’ovazione di consensi e ammirazione.

Il palco per la cantante dalle origini siculo – napoletane è casa propria grazie al talento innato e alla grande e dirompente presenza scenica ed interpretativa, oltre alla bella e particolare voce melodiosa dall’accento perfetto e alla passione per il canto. Doti artistiche che hanno conquistato i numerosi napoletani presenti al teatro Troisi , elementi fondamentali per una perfetta e naturale alchimia con il pubblico.

Successo, attestazioni di stima e riconoscimenti da parte di una giuria qualificata, composta da personaggi di alto spessore artistico, accomunati dall’obiettivo comune di continuare nel tempo a mantenere alta la tradizione della musica partenopea.

Un evento musicale importante, organizzato dal dott. Giosuè Calabria, presidente della Associazione Culturale Napoli Arte e Musica, e patrocinata dall’AIL (Associazione Italiana Leucemie e Linfomi), che quest’anno ha visto il maestro Enzo Di Domenico, autore di meravigliose canzoni che oramai fanno parte della storia della musica napoletana, nella qualità di direttore artistico della predetta kermesse musicale.

Questa esperienza aggiunge un’ulteriore tassello importante alla carriera artistica di Pamela, un’emozione forte per il suo legame con la città partenopea. E dedica la vittoria in primis alla famiglia, dai genitori alla figlia, alla nonna e agli zii nonché al compagno di vita, ,manager, produttore Mimmo Armani che hai sempre creduto in me e continui a crederci ogni giorno, grazie vita mia.

Giuseppina Laguidara