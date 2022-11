PATTI & SCRUSCIU – Attenzionate le eccellenze dell’Ospedale Barone Romeo di Patti

In occasione della presentazione del libro del giornalista Paolo Borrometi, “Un morto ogni tanto”, sono stati premiati La Dott.ssa Maria Lili Klein direttrice U.O.C Ostetricia e Ginecologia, il Dott. Felice Rao Genovese responsabile UOS oftalmologia, il Dott. Andrea Consolo direttore UOC Cardiologia e T.I.C. e la Dott.ssa Caterina Cacace direttrice U.O.C. pediatria e T.I.N.

In occasione della presentazione del libro del giornalista Paolo Borrometi, “Un morto ogni tanto” presentato dalla giornalista RAI Tindara Caccetta, la giuria della rassegna “Scrusciu” composta dal Dott. Giuseppe Scandurra, vice Presidente Nazionale Vicario di “S.O.S. Impresa – Rete per la legalità”, dal dott. Sergio Sidoti, Presidente dell’ACIAP dalla Giornalista RAI Tindara Caccetta, dall’Avv. Marco Conti Gallenti Presidente Centro Studi Paolo Borsellino e dall’Avv. Francesco Scalia componente CDT Sicilia dell’Ordine, ha voluto attenzionare le eccellenze dell’Ospedale Barone Romeo di Patti. Durante la serata sono stati premiati La Dott.ssa Maria Lili Klein direttrice U.O.C Ostetricia e Ginecologia, il Dott. Felice Rao Genovese responsabile UOS oftalmologia, il Dott. Andrea Consolo direttore UOC Cardiologia e T.I.C. e la Dott.ssa Caterina Cacace direttrice U.O.C. pediatria e T.I.N. per i brillanti risultati conseguiti dal reparto che ne hanno fatto un punto di riferimento per l’utenza ospedaliera e un motivo di orgoglio per l’intera cittadinanza.

L’amministrazione comunale di Patti, che patrocina la manifestazione, ha voluto sottolineare che proprio grazie alle capacità dei medici, degli infermieri e del personale il nosocomio pattese ha le caratteristiche per essere classificato struttura ospedaliera DEA di I° livello. L’Assessore alla Sanità, Dott. Gaetano Crisà ha evidenziato che non si tratta di campanilismo, ma di correttezza tecnica, sociale ed economica verso un presidio ospedaliero e verso una area geografica, che comprende anche tutti i Nebrodi.

La serata ha vissuto l’apice dell’emozione con l’intervento di Rita Spartà che dal 1993 lotta per la legalità contro la mafia di Randazzo. Il padre e i due fratelli della sig.ra Spartà sono stati uccisi per essersi ribellati al pizzo, ma Rita nonostante tutti tacessero per la paura ha da sempre voluto ribadire con forza la sua ribellione all’ingiustizia ed al malaffare, fino a giungere all’arresto dei responsabili.

La rassegna, che ha come obiettivo quest’anno quello di mantenere viva l’attenzione sui temi della Legalità e della Giustizia, ha già visto protagonisti nel corso di diversi incontri il Dott. Sebastiano Ardita, consigliere togato del CSM, che ha dibattuto con il giornalista Nuccio Anselmo sul libro “Al di sopra della legge”; i giornalisti Giulio Francese e Salvatore Cusimano che hanno presentato il docu-film di quest’ultimo sulle stragi del ’92; l’Avv. Umberto Ambrosoli che ha dialogato con il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano Applicato alla Procura Europea, in materia di reati finanziari, Dott. Gaetano Ruta, ed il giornalista Antonio Calabrò sulla figura dell’Avv. Giorgio Ambrosoli; il Presidente del Tribunale di Patti, dott. Mario Samperi, che ha dialogato con il Prof. Alessio Lo Giudice sul tema de “Giudizio” La rassegna, inoltre, vedrà protagonisti giorno 11 novembre p.v. il Dott. Franco La Torre che presenterà il libro “L’antimafia tradita” con il giornalista Silvio Buzzanca e l’Avv. Fausto Amato responsabile legale nazionale di SOS Impresa Rete per la Legalità.

La manifestazione ha già visto in precedenza premiati il Prefetto Carmelo Franco Gugliotta, l’Ex Dirigente di Banca d’Italia Alfio Noto, il Sen. Francesco Cimino, il Prof./Dott. Andrea Costanzo, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Patti, dott. Angelo Cavallo e il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, col. Gerardo Mastrodomenico.