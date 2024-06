PATTI STREET FOOD – La festa del cibo e della musica a un passo dal mare

Apertura domani alle 18 del Village gastronomico con il taglio del nastro

Proseguono i lavori di completamento del Village del ‘Patti Street Food’ – Sapori d’Estate, sul lungomare di via Capitano Zuccarello a Patti, che è pronto per accogliere i visitatori, da domani e fino a domenica 23 giugno. Il taglio del nastro è previsto domani alle ore 18, con la presenza del sindaco Gianluca Bonsignore, degli assessori comunali, dell’esperto del Comune allo Sport, Ciccio Nardi e dell’amministratore di ‘Eventivamente’ Alberto Palella.

Ventotto gli operatori presenti, protagonisti e autori di un viaggio nel gusto che attraversa tutta la Sicilia e diventa un tour di sapori ed esperienze tutte da vivere. Specialità delle tradizioni e proposte esclusive, si va dallo Sfincione di Bagheria; alle Braciole messinese, i Pitoni, le specialità di pesce, il pescespada; il Coppo di franceschini fino a novità come il Cannolo di mare e l’esclusiva e dolce Bomba dello Street. Inoltre, il Cannolo di Piana degli Albanesi e tante altre golosità.

GLI SPETTACOLI – Il format originale di ‘Eventivamente’ si caratterizza ormai da anni per la connessione tra buon cibo e intrattenimento. Sul palco di Patti saliranno tra le migliori band siciliane e dj set: giovedì 20, Jose dj e La Soluzione live band. Alle 21 il maxischermo per seguire la partita degli Europei Italia – Spagna. Venerdì 21, dj set Peppe Leonardi; Gesué Pagano band; sabato 22, Gemy dj set; ore 21 The Brixton; domenica 22, il dj set di Santino Villari; Gli Approssimativi live band. Alle 21, la premiazione dei migliori street fooder. Chiusura con dj Santino Villari.

ORARI – Il village sarà aperto giovedì 20 giugno dalle 18 all’1; venerdì 21 dalle 18 all’1; sabato 22 dalle 18 all’1. Domenica non stop dalle 11.30 all’1.

LO STREET SULLO SMARTPHONE – Tutto il programma e le novità del Naxos Street Fish 2024 sono consultabili accedendo attraverso il QR code ed il link del sito web: https://messinastreetfoodfest.it/patti-2024/

Su questo link di Google Maps le indicazioni per raggiungere la manifestazione: https://tinyurl.com/StreetPatti24