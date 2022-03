POLITICA – Maria Vittoria Cipriano è stata nominata responsabile provinciale Donne della DC Nuova a Messina

L’incarico è stato conferito direttamente dal commissario regionale Totò Cuffaro.

un passaggio politico importante anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali

La dichiarazione dell’assessore comunale alla cultura di Brolo

“La nomina a responsabile Donne provinciale della Democrazia Cristiana Nuova per la provincia di Messina – afferma Maria Vittoria Cipriano – mi riempie di viva soddisfazione e sono sinceramente grata agli organi preposti per la fiducia accordatami. In particolare, ringrazio il Commissario Regionale Totò Cuffaro e la Coordinatrice Regionale Rosanna Iacona” – ed ha aggiunto – “Sarà mia cura e impegno sviluppare l’incarico conferitomi, in sinergia con le strutture regionali e provinciali, al fine di contribuire a dare organicamente impulso allo sviluppo della presenza e attività politica del partito nei cui valori e idealità mi riconosco pienamente e su cui spero di saper coinvolgere le energie di tante donne”.

La scelta politica effettuata nell’incontro messinese diventa un elemento importante nello scacchiere politico che Cuffaro sta disegnando in vista delle prossime elezioni regionali sui nebrodi. Attualmente Maria Vittoria Cipriano, docente, è assessore comunale con delega alla cultura a Brolo.