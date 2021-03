PRIMAVERA INNEVATA – Le immagini di una Floresta imbiancata “volano” sui Tg nazionali

Il Tg regala le belle immagini di Floresta innevata

Nei primi giorni di questa “insolita” primavera anche la zona costiera ed i monti dei Nebrodi sono alle prese con neve e gradine.

Temperature in picchiata nella notte fra lunedì e ieri con la colonnina che, a Floresta (il comune più alto della Sicilia), ha toccato quasi gli zero gradi e neve dappertutto. Ed anche oggi ilo freddo è stato intenso e la neve non è mancata anche a bassa quota.

Ricoperte di bianco le principali arterie quali le Strade Statali 116 Capo d’Orlando-Randazzo nel tratto compreso fra Ucria, Floresta e Santa Domenica Vittoria; la Statale 289 San Fratello-Cesarò; la S.S. 117 Mistretta-Nicosia e le Strade Provinciali come la 168 Caronia-Capizzi e la 120 che, dal bivio di Favoscuro, porta verso San Piero Patti. Ma la neve, rispetto alla precedente di una decina di giorni fa, è presente anche a bassa quota e sono ricoperti di bianco Tortorici, Galati Mamertino, Montalbano Elicona, Librizzi, Longi, Frazzanò, Mirto, Caprileone, Raccuja, Sinagra, Alcara Li Fusi, San Marco d’Alunzio, Caronia e interessando anche Mistretta e Pettineo che si trova a soli 6 chilometri dal mare.

Anche Naso e Castell’Umberto, rispettivamente a 12 e 20 chilometri dal mare, si sono imbiancate come la sommità dello stromboli.

Nei centri costieri grandine e nevischio anche a Brolo e Capo d’Orlando.

In azione i mezzi spalaneve dell’Anas e della Città Metropolitana di Messina.

foto fornite anche dalla Pro Loco di Floresta