SCUOLA DI FICARRA – Viaggio virtuale nel tempo alla riscoperta di Luigi Pirandello

Domani incontro in videoconferenza, con la giornalista Stefania Bonifacio, sul tema ”A colloquio con Luigi Pirandello…giù la maschera”.

CHI, COME, QUANDO, DOVE E PERCHE’.

Gli alunni della classe III A della Scuola sec. di I grado di Ficarra, Istituto comprensivo di Brolo, nell’ambito della programmazione didattica volta all’acquisizione delle tecniche della comunicazione giornalistica applicata alla Storia della Sicilia, guidati dalle Docenti Casella Graziella e Sidoti Abate Concetta, parteciperanno Mercoledì 24 marzo, all’incontro in videoconferenza, con la giornalista Stefania Bonifacio, sul tema ”A colloquio con Luigi Pirandello…giù la maschera”.

CHI, COME, QUANDO, DOVE E PERCHE’.

Obiettivo: produrre entusiasmo, voglia di imparare e gioia di vivere… necessario nutrimento in questo particolare momento della nostra esistenza.

Evento organizzato a Ficarra dalle professoresse Casella Graziella e Sidoti Abate Concetta

Stefania Bonifacio, giornalista pubblicista, da anni dedica la sua attività ai laboratori di Storia della Sicilia per le scuole nelle dimore storiche, esperienza che ha svolto con successo in anni precedenti anche con gli alunni della scuola di Ficarra. Accolta con entusiasmo la proposta di incontro online su questo viaggio virtuale alla riscoperta di Luigi Pirandello, gli alunni di classe III, si preparano quindi a conoscere da vicino la figura umana di questo grande autore della Letteratura italiana e mondiale.

….Il nostro viaggio a ritroso comincia il 9 maggio 1921, quando a Roma, nei pressi del Pantheon, nella sala del teatro Valle, la folla comincia a rumoreggiare e a urlare ‘Manicomio, manicomio!!!’ Si dava in scena la prima della commedia “Sei personaggi in cerca d’autore”. Luigi Pirandello, accompagnato dalla figlia Lietta, dovette uscire dalla porta di servizio per non soccombere di fronte alla folla inferocita e indignata.

Da questo particolare di vita vissuta, la giornalista Stefania Bonifacio, trarrà spunto per meglio delineare l’uomo, il romanziere, il commediografo che ha messo a nudo l’individuo, ha radiografato la sua incomunicabilità, la sua solitudine, e talvolta lo sfogo in una lucida e consapevole follia. Attraverso immagini e tranche di filmati ci si chiederà il perché di siffatta indagine sull’essere umano e sul frammentarsi della personalità in tante facce fino a divenire NESSUNO. Tante maschere e pochissimi volti… Non ci resta che indagare con la nostra amica giornalista alla scoperta del mondo complesso e psicanalitico di Luigi Pirandello.

Stefania Bonifacio, giornalista pubblicista, da anni dedica la sua esistenza ai laboratori di Storia della Sicilia per le scuole nelle dimore storiche. Ha fondato e diretto per sette anni il mensile di storia e cultura di Sicilia L’Elefantino. Per i suoi meriti nell’ambito della Storia della Sicilia è stata invitata a Berlino e a Malta come ambasciatrice della cultura siciliana. Oltre ad aver fondato il Premio internazionale “Santi Correnti”, ha tenuto delle conferenze su “I magnifici siciliani che hanno contribuito al progresso europeo, la Storia della Sicilia attraverso la cucina e attraverso i simboli delle carte da gioco”. È invitata da numerose associazioni ed enti pubblici e privati per il suo modo affascinante di argomentare, catturando l’attenzione del pubblico di ogni età e di ogni strato culturale. Ha pubblicato presso la casa editrice Prospettive L’Impressionismo nel post moderno, Letizia Pace, opere. Con la casa editrice Armenio i documentari: Il Castello di Brolo tra storia e leggenda e Sulle tracce della Sicilia preistorica. Ha collaborato col settimanale Prospettive della Curia Arcivescovile di Catania, nella rubrica Indietro nel tempo intervistando i siciliani del passato dalla cui raccolta antologica nasce questo libro.