SANITÀ – Prospettive e soluzioni per uscire dalla crisi: il 18 gennaio convegno all’ARS

Criticità e le prospettive della sanità siciliana al centro di un convegno

Le criticità e le prospettive della sanità siciliana al centro di un convegno che si svolgerà giovedì 18 gennaio alle ore 10 nella Sala Mattarella dell’ARS. Si tratterà di un’occasione importante di confronto sui maggiori problemi in atto come la carenza di medici negli ospedali, le lunghe liste d’attesa, il potenziamento dell’assistenza territoriale, gli investimenti sull’innovazione tecnologica.

Su invito del presidente della VI Commissione Salute all’ARS, Giuseppe Laccoto, interverranno tutti gli attori principali del settore della salute in Sicilia: le Istituzioni Regionali, i vertici delle ASP, i professionisti sanitari, i Rettori delle Università, i sindacati di categoria e i rappresentanti degli organi di informazione.

“La carenza di medici negli ospedali, soprattutto anestesisti, cardiologi, ortopedici e medici d’emergenza-urgenza, così come l’assistenza territoriale debole rappresentano problemi da affrontare con una visione d’insieme e il convegno di giorno 18 sarà occasione importante di confronto nel segno della concretezza – afferma l’on. Giuseppe Laccoto. Dobbiamo impegnarci tutti insieme per dare una visione moderna della sanità regionale, che fornisca agli operatori strumenti nuovi e all’altezza delle aspettative delle comunità nella consapevolezza che il nostro servizio sanitario regionale è un patrimonio prezioso da difendere e adeguare. I servizi sanitari – conclude Laccoto – devono essere al centro di una nuova fase di riorganizzazione e di rilancio, partendo proprio dal potenziamento dell’assistenza territoriale”.

Al convegno “Emergenza Sanità – Prospettive e soluzioni per uscire dalla crisi” interverranno il Presidente della Regione Renato Schifani, Il Presidente dell’ARS Gaetano Galvagno, l’Assessore Regionale alla Salute Giovanna Volo, il Direttore Generale dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali Domenico Mantoan, il Presidente dell’Ordine dei Medici ed Odontoiatri di Palermo Salvatore Amato, i rettori delle Università di Palermo, Catania, Messina ed Enna Massimo Midiri, Francesco Priolo, Giovanna Spatari e Francesco Tomasello.

Previsti anche gli interventi del Referente Sanitario del Gruppo MLC Ugo Aparo, del Commissario Straordinario dell’Asp di Palermo Daniela Faraoni, del Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina, del Segretario Regionale della Federazione Medici Medicina Generale Luigi Galvano, del Direttore Generale del Dipartimento pianificazione strategica dell’assessorato alla Salute Salvatore Iacolino, del Direttore Generale del Dipartimento per le attività sanitarie Salvatore Requirez. Le conclusioni saranno affidate al Segretario Generale del Ministero della Salute Giovanni Leonardi.

Moderatori del convegno saranno lo stesso Presidente della VI Commissione Giuseppe Laccoto e il direttore editoriale del Gruppo GDS SES – Gazzetta del Sud e Giornale di Sicilia Lino Morgante.