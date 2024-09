SICCITÀ – Germanà (Lega), ok a dissalatori per contrastare emergenza in Sicilia

Si accelera nell’attuazione delle misure necessarie

“Una bellissima notizia per i siciliani: la Cabina di regia che si è tenuta al Mit, ha dato il via libera all’utilizzo di dissalatori per contrastare l’emergenza siccità nella nostra regione. Inoltre, assegnando pieni poteri a Nicola Dell’Acqua, commissario straordinario nazionale per interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, si accelera nell’attuazione delle misure necessarie. Grazie a Matteo Salvini e alla sinergia tra il governo nazionale e regionale, risultati concreti per la nostra Sicilia”.

Lo dichiara il senatore siciliano e commissario regionale della Lega, Nino Germanà.