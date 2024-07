SICILY FUD – A Capri Leone dal 19 al 21 luglio

Sindaco Grasso: “Un’occasione per celebrare le eccellenze enogastronomiche siciliane”

L’Amministrazione Comunale è lieta di annunciare il ritorno della manifestazione enogastronomica “Sicily Fud 2024 – Prodotti e sapori dell’Isola più gustosa del mondo”, che si terrà dal 19 al 21 luglio in Piazza Gepy Faranda a Rocca di Capri Leone. Dopo il grande successo dello scorso anno, l’evento promette di essere una straordinaria vetrina dei sapori e degli odori della Sicilia, con la partecipazione di produttori e maestri della cucina siciliana.

Un Evento di grande risonanza

“L’anno scorso abbiamo avuto un riscontro eccezionale e siamo entusiasti di poter riproporre questa manifestazione che celebra le eccellenze enogastronomiche della nostra terra. ‘Sicily Fud’ rappresenta non solo un’occasione per degustare prodotti straordinari, ma anche un’opportunità per valorizzare le tradizioni culinarie siciliane e promuovere il nostro territorio,” dichiara il sindaco Bernardette Grasso.

Degustazioni e ingresso libero

L’ingresso alla manifestazione sarà libero, con degustazioni gratuite dalle ore 18:00 alle 24:00. I visitatori potranno assaporare una varietà di prodotti d’eccellenza provenienti da tutta la Sicilia. In particolare, rinomati pasticceri, tra cui quelli di Rocca di Capri Leone, delizieranno i palati con i loro dolci. La manifestazione sarà arricchita anche da un programma musicale coinvolgente.

Programma

Venerdì 19 luglio:

Ore 18:00 : Apertura degli stand e inaugurazione del talk show a tema enogastronomico.

: Apertura degli stand e inaugurazione del talk show a tema enogastronomico. Ore 20:00 : Granita Lab, un laboratorio dedicato alla preparazione della tradizionale granita siciliana.

: Granita Lab, un laboratorio dedicato alla preparazione della tradizionale granita siciliana. Ore 21:00: Esibizione del gruppo “I Mambo”.

Sabato 20 luglio:

Ore 18:00 : Apertura degli stand.

: Apertura degli stand. Ore 19:00 : Evento “Pizza d’Autore” con Enzo Piedimonte, noto pizzaiolo.

: Evento “Pizza d’Autore” con Enzo Piedimonte, noto pizzaiolo. Ore 21:00: Esibizione della cover band dei “Modà”.

Domenica 21 luglio:

Ore 18:00 : Apertura degli stand.

: Apertura degli stand. Ore 19:00 : “Dolci e Freddo”, un evento dedicato ai dolci tipici siciliani e ai gelati.

: “Dolci e Freddo”, un evento dedicato ai dolci tipici siciliani e ai gelati. Ore 21:00: Esibizione della band “Quinta Essenza”.

Un’invito alla convivialità

L’Amministrazione Comunale invita tutti i cittadini e i turisti a partecipare numerosi a questa straordinaria festa enogastronomica. “Per vivere insieme momenti di convivialità e scoprire i sapori autentici della Sicilia,” afferma il sindaco Grasso. Sicily Fud 2024 sarà un’occasione imperdibile per celebrare l’identità culturale e culinaria dell’isola, gustando le eccellenze gastronomiche e godendo di intrattenimenti musicali di qualità.

Patrocinio

Un contributo determinante per l’organizzazione dell’evento è giunto dall’Assessorato Regionale alle Attività Produttive, che ha sostenuto l’iniziativa per promuovere il territorio e le sue specialità enogastronomiche.

Per chi desidera vivere un’esperienza unica e indimenticabile, il Sicily Fud 2024 a Capri Leone è l’appuntamento da non perdere. Un’occasione perfetta per immergersi nella cultura culinaria siciliana, tra degustazioni, spettacoli e momenti di autentica convivialità.