A Gliaca di Piraino, quindi, nel week end, andrà in scena la cucina siciliana, con le sue ricette tradizionali tramandate di generazione in generazione, un vero e proprio patrimonio culturale immateriale che ha conquistato il cuore di persone in tutto il mondo, grazie all’impegno organizzativo dello staff di “Gliaca Allegra” che hanno raccolto e rilanciato le positive esperienze maturati con il “Saracen’s Street Food” degli anni passati.

Così i visitatori e i turisti avranno l’opportunità di immergersi completamente nell’atmosfera della Sicilia, con street food che proporrà autentici piatti tipici.

Ecco chi ci sarà tra gli stand e le proposte gastronomiche: