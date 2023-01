SPOT – Quando la pubblicità aziendale nel periodo natalizio diventa “sociale”

Cosa riesce a portare a galla più emozioni del Natale?

Il periodo natalizio è un’occasione imperdibile per tutti i brand per creare delle pubblicità a tema natalizio che rimarranno nel cuore delle persone per sempre.

Un’occasione imperdibile per tutti i brand.

Un’occasione unica per ricreare scenografie e atmosfere, con contenuti a tema, spazi, emozioni e sentimenti che, difficilmente, potremmo evocare in un altro periodo dell’anno.

Così dal Consorzio Cassiopea di Patti, accogliendo l’invito dell’amministrazione comunale, di sponsorizzare il “trenino dei bambini” durante gli eventi natalizie è venuto il suggerimento di curare un allestimento grafico che ha avuto l’obiettivo di entrare in contatto con tutti quelli che si sarebbero fermati ad osservare l’allegro “ciuf ciuf” cogliendo le emozioni più profonde.

Emozioni che riguardano la famiglia in tutte le sue sfaccettature compresi i piccoli animali che spesso diventano parte integrante di questa, ma soprattutto accendo i riflettori sui bambini… quelli meno fortunati.

Così, in un’atmosfera di festa, scorrevano immagini “forti” che hanno parlato di multiculturalità, di abbattimento di barriere non solo fisiche, di calore e legami famigliari. Rammentando che non tutti i “natali” sono come nei tanti luoghi comuni delle pubblicità. modello casetta del mulino bianco, ma c’è chi soffre e che c’è un Natale anche per gli ultimi.

Ovviamente – spiega Giuseppe Pettina – advisor della Cassiopea – il tutto senza dimenticarsi dell’identità, della vision e della missione dell’azienda che ha voluto unire all’iniziativa i loghi della CDO – la compagnia delle Opere di Sicilia – e dell’associazione “Y love Mattia” che opera nel campo della promozione delle attività dedicate ai bambini ed all’infanzia.

Pettina, commentando l’iniziativa ha voluto citare sia il sindaco Gianluca Bonsignore che l’assessore Daniele Greco: “abbiamo subito aderito all’iniziativa propostaci dell’assessore Greco, e siamo noi a volerlo ringrazia per l’opportunità che ci ha offerto. Quando abbiano proposto come avremmo voluto personalizzare questa sponsorizzazione abbiano subito trovato l’ampia disponibilità sua e del sindaco e siamo felici di averla potuto rendere non solo social – visti gli apprezzamenti sui media – ma anche sociale ed alla fine abbiano sorriso insieme ai tanti bimbi che “viaggiavano” sul trenino”,

Tra i commenti anche quello di Francesca della Sicily Train “Grazie a chi ci ha voluto fortemente a Patti ,Daniele Greco, grazie ai Pattesi che ci hanno accolto con tanto entusiasmo, e soprattutto grazie all’associazione ” I love Mattia “che ci ha dato la possibilità di essere qui a portare tanta felicità a piccoli ma soprattutto ai più grandi.