TURISMO – Brolo alla Borsa del Turismo di Napoli con il circuito di Bella Sicilia

Borsa del Turismo di Napoli in programma da 18 al 20 giugno. Il commento del sindaco Laccoto: “siamo chiamati a fare parte di un sistema che sappia risaltare le peculiarità del territorio”.

Si avverte forte l’esigenza di rivitalizzare l’economia turistica duramente provata dalla pandemia

Il Comune di Brolo, che aderisce al circuito di Bella Sicilia, partecipa alla Borsa del Turismo di Napoli in programma da 18 al 20 giugno. Si tratta della prima fiera in presenza in tempo di Covid alla quale partecipa l’Assessorato Regionale al Turismo.

Nel quartiere fieristico della Mostra d’Oltremare di Napoli, il Circuito Bella Sicilia presenterà diversi itinerari da vivere nell’Isola risaltando sapori e profumi, prodotti tipici e tradizioni artigianali, ma anche bellezze artistiche e naturali dei comuni aderenti. Il Comune di Brolo metterà in vetrina il proprio centro storico che è al centro di un progetto organico di valorizzazione e di promozione turistica. Il Castello e l’intero borgo, infatti, sono simboli della storia e dell’identità di Brolo e racchiudono, insieme al mare, una straordinaria potenzialità attrattiva a livello turistico ed economico da scoprire, sfruttare, salvaguardare anche nell’ambito di una rete di operatori, amministrazioni locali, associazioni di categoria e imprenditori che ha come obiettivo lo sviluppo turistico del territorio.

“Si avverte forte l’esigenza di rivitalizzare l’economia turistica duramente provata dalla pandemia e per farlo siamo chiamati a fare parte di un sistema che sappia risaltare le peculiarità del territorio – commenta il Sindaco Giuseppe Laccoto. Ci mettiamo entusiasmo, passione, determinazione insieme agli altri Comuni per crescere insieme”.

Nell’ambito del circuito Bella Sicilia, Brolo costituisce l’itinerario “Borgo & Mare”, con i Comuni di Montalbano Elicona e Alcara Li Fusi.

