“U TEMPU PASSA” – A Milazzo la presentazione del nuovo album della Taberna Mylaensis

Sabato 10 giugno, alle ore 18,30, al Chiostro di San Papino (ingresso libero)

A promuovere l’evento: ASSOCIAZIONE ARTE SICILIA TABERNA MYLAENSIS con il patrocinio del COMUNE DI MILAZZO e la PARROCCHIA SS.CROCIFISSO – SAN PAPINO

“U tempu passa” è un viaggio tra le rotte mediterranee della memoria, dei suoni, delle parole antiche, sigillate dai secoli di storia di una terra “polifonica” – come giustamente dice Anna Ricciardi relatrice e direttrice artistica dell’evento.

E la stessa Ricciardi sottolinea: “Luciano Maio canta in siciliano , riconfermando la straripante potenza di una lingua la cui pronuncia grida le radici greche, latine, arabe e non può piegarsi agli scimmiottamenti. Antonio Putzu e Antonio Vasta , Francesco Bongiorno, vere e indiscusse eccellenze, hanno realizzato arrangiamenti eleganti, sognanti, ogni canzone è un racconto a dir poco commovente. Luciano anche stavolta passeggia nel tempo, da patriarca di un popolare siciliano rivoluzionario, facendo l’occhiolino a Pitrè e perché no, con una vena poetica teocritea sorprendente!”

La presentazione del nuovo album “U tempu passa” – pubblicato dalla Paradox Word Folk Etnomusic Leiden (Paesi Bassi) si impreziosisce con gli interventi di:

Bernard Kleikamp – PRODUTTORE DISCOGRAFICO PAN RECORDS ED ETNOMUSICOLOG

Mario Sarica – MUSICOLOGO E DIRETTORE DEL Museo cultura e musica popolare dei peloritani

Interverranno e suoneranno alcuni brani live

LUCIANO MAIO, ANTONIO VASTA e ANTONIO PUTZU e in collegamento dall’Olanda anche FRANCESCO BONGIORNO

I saluti istituzionali saranno portati dal sindaco milazzese Giuseppe Midili ben supportato dalla dirigente assessorato alla cultura Lucia Scilaro.

La giornalista Rossana Franzone curerà l’ufficio stampa.