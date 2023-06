GRAN TOUR DI SICILIA – Tregor Russo a Piraino

Lo scrittore e fotoreporter Tregor Russo”scopre” i tesori di Piraino

Inserirà il Borgo medievale pirainese all’interno del suo nuovo libro

Scopo del soggiorno, documentare i luoghi e la storia di Piraino.

Nella foto in copertina l’incontro con il sindaco di Piraino, Salvatore Cipriano, l’assessore-vice sindaco Maria Miragliotta e il consigliere comunale Ilenia Giordano

Artista internazionale, Tregor Russo, è inoltre docente di musica, compositore, arrangiatore, polistrumentista, poeta, scrittore professionista e molto altro.

L’eclettico personaggio ha visitato l’antico borgo, ma anche chiese e catacombe, accompagnato anche da Padre Carlo Musarra, arciprete di Piraino restando ammirato dal ricco patrimonio artistico e culturale, che va dal medioevo al barocco che Piraino conserva.

Tregor Russo che recentemente ha visitato anche altri luoghi dei nebrodi, è reduce da un “Grand tour” dei borghi siciliani durato circa due anni.

In quest’esperienza ha visitato oltre 50 borghi. Il suo intento è quello di di far conoscere l’entroterra siciliano con le sue tradizioni e il suo folklore, oltre ai beni artistici, culturali e monumentali che il territorio custodisce. Un progetto che è anche diventato un’iniziativa editoriale tutta in work progress. Infatti racchiusi in un testo dedicato dal titolo: “ Sicilia: L’incanto dell’Estasi. Epopea nel Regno degli Dei” – il quarto libro dell’autore – è stato pubblicato nei mesi scorsi.

Russo nei suio precedenti libri ne ha dedicato due a poesie, pensieri ed aforismi: “Catarsi Redentrice”, La Zisa Edizioni 2018, “Al Rintoccar dei Sensi Assopiti“, Ex Libris Edizioni 2020 ed il terzo libro di saggistica e filosofia pubblicato il 20 agosto 2021 dal titolo “ Le Ferite dell’Essere ” per conto della Melqart Communication. Ha pubblicato in ambito internazionale 7 album, EP e mcd di musica Metal dal 1999 al 2017.

Tregor Russo ha l’obiettivo di continuare nel suo “tour” della Sicilia per descrivere e far conoscere quegli angoli di Sicilia sconosciuti dagli stessi siciliani e dai tanti turisti che approdano sull’Isola.